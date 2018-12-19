С молокоотсосами на груди: Рэйчел МакАдамс снялась в эпатажной фотосессии

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Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Популярная актриса и новоиспеченная мама Рэйчел МакАдамс, известная ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", снялась в провокационной фотосессии для журнала Girls Girls Girls .

Новые снимки Рэйчел опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса не рассказывает о личной жизни. К примеру, даже об ожидании первенца Рэйчел МакАдамс мир узнал только в феврале 2018 года, когда знаменитость находилась на последних месяцах беременности. Сейчас МакАдамс совместно с мужем Джейми Линденом воспитывают мальчика.

Также звезда снялась в провокационной фотосессии, в которой на одном из кадров позирует перед объективом фотографа Клэр Ронштейн в ярком костюме Versace и с двумя молокоотсосами на груди.

Фотограф рассказала в своем микроблоге в Instagram, что съемку провели спустя шесть месяцев, как Рэйчел родила, и тогда она еще кормила ребенка грудью.

Мы делали эту съемку через шесть месяцев после того, как Рэйчел родила, поэтому она еще кормила грудью. Так что в перерывах она сцеживала молоко. Мы все еще спорим, кому из нас двоих пришла в голову идея сделать такой кадр для фотосессии,
– поделилась Клэр.

Рейчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Рейчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Рейчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс / Instagram @rclairerothstein

Рейчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс / Instagram @rclairerothstein

Кто такая Рэйчел МакАдамс? Это знаменитая канадская актриса, получившая немалую известность в Голливуде. Рэйчел МакАдамс снялась в известных фильмах, в частности, "Дрянные девчонки", "Доброе утро", "Шерлок Холмс", "Бойфренд из будущего", "Ночной рейс". В 2016 году стало известно об отношениях актрисы с киносценаристом и режиссером Джейми Линденом. Отношения пара тщательно скрывала от прессы, как и рождение сына.

Теги: Кино LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: Lifestyle
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