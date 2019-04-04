С обнаженной грудью и в прозрачном боди: Кортни Кардашян взбудоражила сеть сексуальными фото

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни, как и все представительницы этой звездной семьи, активно ведет блог в Instagram. Там знаменитая американка опубликовала сексуальные фото, которые взбудоражили сеть.

Долгое время Кортни Кардашян привлекала внимание подписчиков блога эффектными обнаженными снимками. На одном кадре она появилась полностью обнаженной, а интимные места прикрыла правильно выбранной позой. Тогда звезда призналась, что готовит к старту новый проект. Однако название и концепцию Кортни Кардашян оставляла в секрете.

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Прошло несколько недель, как представительница семьи Кардашян таки рассекретила детали своего проекта. В Instagram-заметке зажигательная Кортни написала название сайта, который на днях открывается в сети – Poosh. Контент бьюти-платформы будет состоять из новостей о красоте, здоровом образе жизни, мотивации и успехе. Кроме этого, на сайте будут размещены интервью с американскими звездами.

Для рекламы нового проекта Кортни Кардашян использовала сексуальные фото, сделанные специально для открытия Poosh. В частности, знаменитость показала снимок, на котором появилась посреди комнаты только в одних трусах. Обнаженную грудь она игриво прикрыла руками. При этом Кортни держала в руках планшет, своеобразно призывая поклонников заходить на новый сайт.

Кроме этого, Кортни Кардашян примерила прозрачное нюдове боди из коллекции Dior, стоимость которого составляет более 600 долларов. Звезда призвала всех красавиц мира любить свое тело и заботиться о нем по ее бьюти-советами.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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