С шампанским и песнями: Верка Сердючка эффектно появилась на открытии Евровидения-2019

12 мая в Тель-Авиве стартовал песенный конкурс Евровидение-2019. На официальном открытии присутствовали все участники шоу, а также приглашенные гости. Среди них был и украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

На мероприятии артиста традиционно сопровождала сценическая мама, которая держала в руке бутылку с шампанским.

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Не обошлось и без курьезов: артисты решили немного отдохнуть и вместе с ведущей выпили алкоголь в прямом эфире открытия 64 песенного конкурса. К тому же, именно ведущая была инициатором распития шампанского. В конце артист вместе с гостями и фанатами спел известную песню Danzing.



Выход Верки Сердючки на Евровидении​-2019



Ведущая выпила стакан шампанского в прямом эфире

Сейчас торжественная часть мероприятия уже завершилась, а гости и участники отправились на вечеринку, которая состоится в большом концертном холле Тель-Авива – Зале Чарльза Бронфмана.

К слову, первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.

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Почему Украина не участвует в Евровидении-2019?

Украина не будет участвовать в международном шоу. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало противоречий возникало из-за запланированых выступлений артистки в России и права на ее песню. В конце концов в НСТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.



Когда же певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) победила в Нацотборе, букмекеры пророчили Украине четвертое место, но после отказа от участия в Евровидении она исчезла с рейтинговой таблицы. Теперь первое место прочат Нидерландам, второе место России, а третье – Швейцарии. В первой десятке букмекерских прогнозов также разместились представители стран Италии, Швеции, Исландии, Кипра, Мальты, Греции и Норвегии.