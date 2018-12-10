С женихом в постели: Хайди Клум поделилась пикантным фото

Знаменитая модель Хайди Клум безгранично счастлива со своим молодым женихом Томом Каулитцем. Такой вывод могут сделать все поклонники, которые наблюдают за ее блогом.

На днях на Instagram-странице Хайди Клум появилось волшебное фото влюбленных. Модель решила показать, как она засыпает и просыпается с 29-летним Томом Каулитцем. Звезда позировала со своим женихом, нежно обнимая друг друга в постели.

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"Блаженство", – лаконично написала Хайди Клум.

Поклонники звезды сразу же засыпали ее комплиментами. По их словам модель никогда не была такой счастливой, а черно-белые фото – самые романтичные в коллекции Хайди Клум.

Отметим, что 24 декабря 45-летняя модель Хайди Клум заручилась с музыкантом Томом Каулитцем. Впервые о паре заговорили в марте 2018 года, когда влюбленных увидели во время совместного выхода из ресторана Нью-Йорка. Тогда в заведении проходил показ новой коллекции ювелирных изделий от Лоррейн Шварц. Хоть Том и не был на самой презентации, однако покинул вечеринку вместе с Хайди.