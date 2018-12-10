С женихом в постели: Хайди Клум поделилась пикантным фото

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Хайди Клум и Том Каулитце
Хайди Клум и Том Каулитце / Instagram / @heidiklum

Знаменитая модель Хайди Клум безгранично счастлива со своим молодым женихом Томом Каулитцем. Такой вывод могут сделать все поклонники, которые наблюдают за ее блогом.

На днях на Instagram-странице Хайди Клум появилось волшебное фото влюбленных. Модель решила показать, как она засыпает и просыпается с 29-летним Томом Каулитцем. Звезда позировала со своим женихом, нежно обнимая друг друга в постели.

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"Блаженство", – лаконично написала Хайди Клум.

Поклонники звезды сразу же засыпали ее комплиментами. По их словам модель никогда не была такой счастливой, а черно-белые фото – самые романтичные в коллекции Хайди Клум.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Отметим, что 24 декабря 45-летняя модель Хайди Клум заручилась с музыкантом Томом Каулитцем. Впервые о паре заговорили в марте 2018 года, когда влюбленных увидели во время совместного выхода из ресторана Нью-Йорка. Тогда в заведении проходил показ новой коллекции ювелирных изделий от Лоррейн Шварц. Хоть Том и не был на самой презентации, однако покинул вечеринку вместе с Хайди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Хайди Клум
Источник: 24 Канал
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