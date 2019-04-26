Салаты на Пасху: вкусные рецепты для праздничного стола

Салат всегда является необходимым блюдом на праздничном столе. Накануне Пасхи каждая хозяйка думает о том, как поразить гостей вкусным и оригинальным рецептом. LifeStyle 24 подготовил для вас салаты, на которые вы не потратите много денег и останетесь довольны.

Идеальный пасхальный стол – это не только писанки, паска, но и легкие и питательные салаты. В этот праздничный день угощение хочется сделать не только вкусным, но и красивым. Приготовление салатов на Пасху не имеет традиций, как праздничное украшение куриных яиц, однако представить себе богатый праздничный стол без салатов очень сложно.

Читайте также: Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото

Рецепты салатов на Пасху:

Салат с яйцом и редиской



Салат с яйцом и редиской

Ингредиенты:

– 300 граммов редиса;

– 4 яйца;

– зеленый лук;

– соль и перец;

– сметана или майонез;

– петрушка;

– капуста.

Как приготовить салат из яйца и редиски:

1. Помойте редиску, обрежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками, положите в глубокую миску.

2. Сварите и охладите яйца. Нарежьте кубиками и положите в миску.

3. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук, нашинкуйте капусту.

4. К уже измельченным ингредиентам добавьте майонез и сметану. Приправьте щепоткой соли и перцем по вкусу.

Салат "Эдельвейс"

Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 200 граммов кукурузы консервированной;

– 150 граммов вареной курицы;

– 1 сладкий перец;

– 30 граммов сухариков;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец, зелень, растительное масло для заправки.

Как приготовить салат "Эдельвейс":

1. Курицу и помидоры порежьте кубиками, а перец соломкой, добавьте кукурузу и зелень.

2. Для приготовления соуса: растолките чеснок, размешайте его с солью, перцем и маслом.

3. Перед подачей добавьте сухарики.

Читайте также: Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда

Салат с копченой курицей



Салат с копченой курицей

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 400 граммов копченой курицы;

– 200 граммов маринованных шампиньонов;

– 10 штук перепелиных яиц;

– 2 соленых огурца;

– грецкие орехи – 100 г;

– майонез, зелень.

Как приготовить салат с копченой курицей:

1. Отварите картофель и натрите на крупной терке.

2. Курицу, огурцы и шампиньоны мелко порежьте, грецкие орехи измельчите.

3. Салат выкладывайте слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, шампиньоны, грецкие орехи, огурцы.

4. Яйца порежьте на половинки, желток раскрошите поверх салата, а белок выложите по краю тарелки.

5. Украсьте салат "солнышком" из половинки помидора и маслины.

Салат с яйцом и грибами

Ингредиенты:

– 7 вареных яиц;

– 125 граммов тердого сыра;

– 5 штук консервированных огурцов;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 пучок укропа;

– 3-4 ст. л. майонеза;

– 1 ч. л. французской горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Как приготовить салат с яйцом и грибами:

1. Шампиньоны очистите и варите в подсоленном кипятке 15 минут.

2. Охладите и натрите на крупной терке.

3. Вареные яйца, сыр и соленые огурцы также натрите на терке. Заправьте горчицей, майонезом, посолите и поперчите, добавьте нарезанный укроп.

4. Рекомендуется салат приготовить день наперед, переложить в банку и охладить минимум на 12 часов перед подачей.

Салат "Перепелиное гнездо"



Салат "Перепелиное гнездо"

Ингредиенты:

– 150 граммов говяжьей печени;

– 1 маленький лук;

– 50 граммов соленых огурцов;

– 50 граммов свежих огурцов;

– 3 штуки перепелиных яиц;

– листья салата и зелень;

– болгарский перец (красный);

– майонез для заправки;

– соль и черный молотый перец.

Как приготовить салат "Перепелиное гнездо":

1. Говяжью печень промойте и отварите в кипящей подсоленной воде до полной готовности.

2. Печень и огурцы (свежие и соленые) порежьте тонкой соломкой. Лук мелко порежьте.

3. Смешайте печень, огурцы и лук, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

4. На тарелку выложите листья салата и зелень, по центру выложите салат. Сверху выложите перепелиные яйца. Посыпьте болгарским перцем, порезанным кубиками.

Вкусных Пасхальных праздников!