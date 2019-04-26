Салаты на Пасху: вкусные рецепты для праздничного стола
Салат всегда является необходимым блюдом на праздничном столе. Накануне Пасхи каждая хозяйка думает о том, как поразить гостей вкусным и оригинальным рецептом. LifeStyle 24 подготовил для вас салаты, на которые вы не потратите много денег и останетесь довольны.
Идеальный пасхальный стол – это не только писанки, паска, но и легкие и питательные салаты. В этот праздничный день угощение хочется сделать не только вкусным, но и красивым. Приготовление салатов на Пасху не имеет традиций, как праздничное украшение куриных яиц, однако представить себе богатый праздничный стол без салатов очень сложно.
Читайте также: Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Рецепты салатов на Пасху:
Салат с яйцом и редиской
Салат с яйцом и редиской
Ингредиенты:
– 300 граммов редиса;
– 4 яйца;
– зеленый лук;
– соль и перец;
– сметана или майонез;
– петрушка;
– капуста.
Как приготовить салат из яйца и редиски:
1. Помойте редиску, обрежьте кончики и нарежьте тонкими кружочками, положите в глубокую миску.
2. Сварите и охладите яйца. Нарежьте кубиками и положите в миску.
3. Помойте, обсушите и измельчите зеленый лук, нашинкуйте капусту.
4. К уже измельченным ингредиентам добавьте майонез и сметану. Приправьте щепоткой соли и перцем по вкусу.
Салат "Эдельвейс"
Ингредиенты:
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 200 граммов кукурузы консервированной;
– 150 граммов вареной курицы;
– 1 сладкий перец;
– 30 граммов сухариков;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец, зелень, растительное масло для заправки.
Как приготовить салат "Эдельвейс":
1. Курицу и помидоры порежьте кубиками, а перец соломкой, добавьте кукурузу и зелень.
2. Для приготовления соуса: растолките чеснок, размешайте его с солью, перцем и маслом.
3. Перед подачей добавьте сухарики.
Читайте также: Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
Салат с копченой курицей
Салат с копченой курицей
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 400 граммов копченой курицы;
– 200 граммов маринованных шампиньонов;
– 10 штук перепелиных яиц;
– 2 соленых огурца;
– грецкие орехи – 100 г;
– майонез, зелень.
Как приготовить салат с копченой курицей:
1. Отварите картофель и натрите на крупной терке.
2. Курицу, огурцы и шампиньоны мелко порежьте, грецкие орехи измельчите.
3. Салат выкладывайте слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, шампиньоны, грецкие орехи, огурцы.
4. Яйца порежьте на половинки, желток раскрошите поверх салата, а белок выложите по краю тарелки.
5. Украсьте салат "солнышком" из половинки помидора и маслины.
Салат с яйцом и грибами
Ингредиенты:
– 7 вареных яиц;
– 125 граммов тердого сыра;
– 5 штук консервированных огурцов;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 пучок укропа;
– 3-4 ст. л. майонеза;
– 1 ч. л. французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Как приготовить салат с яйцом и грибами:
1. Шампиньоны очистите и варите в подсоленном кипятке 15 минут.
2. Охладите и натрите на крупной терке.
3. Вареные яйца, сыр и соленые огурцы также натрите на терке. Заправьте горчицей, майонезом, посолите и поперчите, добавьте нарезанный укроп.
4. Рекомендуется салат приготовить день наперед, переложить в банку и охладить минимум на 12 часов перед подачей.
Салат "Перепелиное гнездо"
Салат "Перепелиное гнездо"
Ингредиенты:
– 150 граммов говяжьей печени;
– 1 маленький лук;
– 50 граммов соленых огурцов;
– 50 граммов свежих огурцов;
– 3 штуки перепелиных яиц;
– листья салата и зелень;
– болгарский перец (красный);
– майонез для заправки;
– соль и черный молотый перец.
Как приготовить салат "Перепелиное гнездо":
1. Говяжью печень промойте и отварите в кипящей подсоленной воде до полной готовности.
2. Печень и огурцы (свежие и соленые) порежьте тонкой соломкой. Лук мелко порежьте.
3. Смешайте печень, огурцы и лук, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
4. На тарелку выложите листья салата и зелень, по центру выложите салат. Сверху выложите перепелиные яйца. Посыпьте болгарским перцем, порезанным кубиками.
Вкусных Пасхальных праздников!