Сальма Хайек похвасталась пышным бюстом в леопардовом купальнике: сексуальное фото

Знаменитая мексиканская и американская актриса поделилась горячим фото с отдыха в теплых краях. На снимке 52-летняя Сальма Хайек предстала в эффектном леопардовом купальном костюме.

Недавно Сальма Хайек вернулась с райского отдыха, который она провела на берегу океана. Однако снимком с отпуска она поделилась после того, как успела посетить несколько светских мероприятий. Причиной ностальгии стала прохладная погода в Лондоне.

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Так, новое фото мексиканская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Необходимость тепло одеваться в холодном Лондоне заставляет меня все чаще вспоминать о пляжном гламуре,

– прокомментировала фото Сальма.

На фото 52-летняя Сальма Хайек сексуально позирует на песчаном берегу на фоне небесно-голубого океана. Женщина грациозно подняла руки вверх, таким образом придерживая волосы, которые раздувал морской ветер. На снимке актриса предстала в сексуальном боди-купальнике леопардового принта. Такой тип купального костюма прикрывал живот Сальмы Хайек, однако открытое декольте позволило рассмотреть ее пышный бюст. Актриса завершила свой образ солнцезащитными очками, оправа которых была в леопардовом принте.



Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek