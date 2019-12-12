Сальма Хайек показала первое фото с Анджелиной Джоли на съемках фильма Marvel

102 Читати новину українською
Сальма Хайек показала фото из-за кулис съемок "Вечные" / Instagram / @salmahayek

Кинолента "Вечные (Eternals), которую создает популярная студия Marvel, станет одной из самых успешных в мире. Съемки фильма о супергероях еще продолжаются, а к нему уже приковано внимание миллионов киноманов. В сети появилось первое совместное фото главных актрис "Вечных" Сальмы Хайек и Анджелины Джоли, которое вызвало настоящий ажиотаж.

Анджелина Джоли славится своим непростым характером. На звезду каждый раз сетуют ее голливудские коллеги, которые вынуждены были делить со строптивой американки съемочную площадку. Однако, как оказалось, не все актрисы страдают от нападений Джоли: Сальма Хайек публично призналась, что в восторге от сотрудничества с ней.

Читайте также: Анджелина Джоли стала блондинкой в новом фильме Marvel: первые фото со съемок

Боже, как же мне повезло... Я думала, что буду просто работать с большими актерами, играющими инопланетян, но мои знания были очень малы. Мне удалось подружиться с удивительными людьми,
– призналась Сальма Хайек в инстаграм-странице.

К сообщению актриса добавила совместное селфи, сделанное с героями фильма "Вечные". На кадре можно увидеть Анджелину Джоли и пакистанского актера Кумейла Нанджиани, которые позировали перед камерой в перерыве между съемками.

Известно, что в киноленте "Вечные" можно будет увидеть немало знаменитостей. Кроме Джоли, Хайек и Нанджиани, в новинке Marvel предстанут Кит Харингтон, Ричард Мадден, Джема Чан. Все звезды уже имеют бешеную популярность в мире, поэтому их участие в съемках – это своеобразный козырь авторов проекта.

Как рассказал Кумейл Нанджиани, атмосфера на съемочной площадке – фантастическая. Пакистанец не скрывает, что волнуется, ведь в кадре он постает с легендарными актерами современности.

Работаю с этими невероятными людьми каждый день. Это честь и повод для волнения. Они будут удивительными в "Вечных". Каждый день на съемках с ними – это как участие в мастер-классе. Я просто всему учусь,
добавил Кумейл Нанджиани.

О съемках фильма "Вечные" объявили еще в конце июля 2019 года. Тогда представители Marvel заявили, что им удалось уговорить Анджелину Джоли сыграть
роль Тэны. Детали сюжета решили держать в строгой секретности, чтобы не терять внимания аудитории к новинки кино. В общении с журналистами Джоли добавила, что начала курс усиленных тренировок, чтобы в кадре выглядеть как настоящий воин бессмертной расы.

По сюжетам комиксов, Тэна обладает телекинетическими способностями. Кроме этого, она умеет летать и излучать энергию из глаз и рук. Какой Анджелина Джоли появится в фильме "Вечные" и какую роль исполнит Сальма Хайек, киноманы узнают после обнародования первых тизеров. Премьера запланирована на 6 ноября 2020 года.

Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
сегодня
22530
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли Кино Marvel
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 50
сегодня 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 22530
сегодня 18:23 Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий
Уляна Журба 46
сегодня 13:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 16385
сегодня 09:34 Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд
Анастасія Манюхіна 819
Новости
Больше новостей
Залиште відгук