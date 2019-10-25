Самая красивая женщина планеты пикантно засветила грудь за кулисами фотосессии

Американская модель Белла Хадид недавно стала женщиной с самыми совершенными чертами лица по версии хирурга Джулиана Де Сильвы. Поэтому звезда начала публиковать еще больше откровенных и интересных кадров, чтобы привлечь к себе внимание поклонников.

Поскольку Белла Хадид часть своего времени проводит на работе, фотографируясь для брендов и глянца, и шагает по первым подиумам мира, насладиться моментами отдыха ей удается на ферме дома или с друзьями. Результатами фотоисторий она делится в своем Инстаграме, а бэкстейдж лишь частично приоткрывает завесу к новым кампаниям модных марок.

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Пока неизвестно, в какой съемке участвовала 23-летняя американка, но она уже успела показать эротический момент с фотосессии. Для съемки она надела крошечный купальник черного цвета, который едва прикрывал ее интимные зоны на груди. Модель еще больше натянула резинки купальнике бюстгальтера, из-за чего едва не засветила полностью обнаженный бюст.



Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Добавим, что на ее голове была небрежная прическа в форме пучка и косичек, а сама модель выглядела несколько уставшей и грустной. Позади нее виднеется палатка и одежда на вешалках. Впрочем, фанаты остались довольны фотографией и засыпали Беллу приятными комментариями.

Звезда часто любит выставлять в своем блоге пикантные фото, на которых можно разглядеть очертания груди. Одной из таких публикаций стала совместная фотография с известным фэшн-фотографом Мартом Аласом, на которой Белла одела стильные синие шорты марки, прозрачный белый топ и соломенную шляпу.