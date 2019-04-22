Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко

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Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко / Колаж LifeStyle 24

Безусловно, жену действующего президента Украины – Марину Порошенко, можно считать одной из самых утонченных и стильных спутниц главы государства за весь период независимости.

Марина Порошенко – ценительница творчества украинских дизайнеров. На официальных мероприятиях и дипломатических визитах она появляется именно в одежде украинских брендов.

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Например, на приеме в Мариинском дворце Марина Порошенко была одета в кружевное платье от Оксаны Мухи, а на праздновании Дня Независимости в 2015-м году – в голубом платье от Ольги Навроцкой.

Марина Порошенко цінує та залюбки одягає сукні українських брендів
Марина Порошенко ценит и охотно одевает платья украинских брендов

На встречу с первой леди Франции Брижит Макрон жена украинского президента пришла в пудровом наряде бренда Oksana Polonets. На неофициальной инаугурации Марина Порошенко щеголяла в дизайнерском платье от Лилии Пустовит.

Безоговорочная любовь к украинским дизайнерам Марины Порошенко прослеживается в каждом образе. Стоит отметить, что недавно первая леди украсила обложку глянца ELLE, для фотосессии выбрала нежное шелковое платье красного цвета.

Марина Порошенко для фотосесії журналу ELLE
Марина Порошенко для фотоссии журнала ELLE

Дружина президента України прикрасила обкладинку ELLE
Жена президента Украина украсила обложку ELLE

Изысканность и консерватизм – основные моменты удачного вида леди Порошенко.

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Автор: Елена Кандяк
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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