Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко

Безусловно, жену действующего президента Украины – Марину Порошенко, можно считать одной из самых утонченных и стильных спутниц главы государства за весь период независимости.

Марина Порошенко – ценительница творчества украинских дизайнеров. На официальных мероприятиях и дипломатических визитах она появляется именно в одежде украинских брендов.

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Например, на приеме в Мариинском дворце Марина Порошенко была одета в кружевное платье от Оксаны Мухи, а на праздновании Дня Независимости в 2015-м году – в голубом платье от Ольги Навроцкой.



Марина Порошенко ценит и охотно одевает платья украинских брендов

На встречу с первой леди Франции Брижит Макрон жена украинского президента пришла в пудровом наряде бренда Oksana Polonets. На неофициальной инаугурации Марина Порошенко щеголяла в дизайнерском платье от Лилии Пустовит.

Безоговорочная любовь к украинским дизайнерам Марины Порошенко прослеживается в каждом образе. Стоит отметить, что недавно первая леди украсила обложку глянца ELLE, для фотосессии выбрала нежное шелковое платье красного цвета.



Марина Порошенко для фотоссии журнала ELLE



Жена президента Украина украсила обложку ELLE

Изысканность и консерватизм – основные моменты удачного вида леди Порошенко.