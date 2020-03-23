Самоизоляция работает: Том Хэнкс рассказал, как чувствует себя на карантине

Американский актер и его жена Рита Уилсон объявили о заболевании коронавирусом 12 марта. За несколько дней они оставили медицинское учреждение и отправились на домашней карантин. Том Хэнкс признался, что пара чувствует себя лучше и призвал общество к самоизоляции.

На личных страницах в социальных сетях звездные супруги делятся подробностями своей борьбы с коронавирусом, который они подхватили во время съемок в Австралии. С момента заражения прошло почти две недели, которые пара провела под наблюдением медиков и в самоизоляции дома.

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Первые симптомы – слабость, боль в теле, озноб и повышенная температура – больше не беспокоят Тома Хэнкса и Риту Уилсон. 63-летний актер и его возлюбленная чувствуют себя хорошо.

"Прошло две недели с первых симптомов и нам уже лучше. Самоизоляция работает так: вы ничего ни от кого не принимаете и не отдаете. Здравый смысл такой! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится", – написал Том Хэнкс.

А вот его жена Рита Уилсон не только призывала к самоизоляции, но и продемонстрировала свои развлечения на карантине. Она призналась, что во время карантина прибегает к безумным вещам. Певица опубликовала в инстаграме ролик, на котором исполнила рэп-сингл Hip Hop Hooray американской группы Naughty by Nature.

Напомним, 12 марта голливудский актер объявил, что результаты теста на коронавирус, который он прошел с женой, – положительные. Супругов госпитализировали в австралийскую клинику, а за пять дней позволили продолжить лечение дома. Пара изолировалась в имении и в течение всего времени информировала о состоянии своего здоровья, которое улучшается со дня в день.

По состоянию на 22 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составляет 303 816 человек. Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай – более 81 тысячи зараженных. Зафиксировано 12 966 смертей от болезни, однако более 91 тысячи человек удалось побороть болезнь.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала