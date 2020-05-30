В этом году многие отказались от отпусков, которые обычно проводили в теплых странах на берегу моря. Но некоторые все-таки не изменяют традициям и отправятся на долгожданный отдых. Знаменитое издание опубликовало список европейских пляжей, где можно безопасно отдохнуть.

Согласно данным European Best Destinations, которые опубликовали в издании Forbes, среди курортных пляжей Европы есть те, на которых отдыхать этим летом будет безопасно. Эксперты оценивали их по площади, ведь для уменьшения риска инфицирования, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Также при составлении рейтинга учитывались следующие факторы: близость пляжа в отношении больниц, а также официально зафиксированное количество заражений COVID-19 в этом регионе. Читайте также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть Самые безопасные пляжи Европы Монолифи (Греция, город Превеза): ширина – 80 метров, длина – 22 км.

Пляж Монолифи / Фото: greeklandscapes.com Компорта (Португалия, регион Алентежу): длина – 20 километров.

Пляж Компорта / Фото: magazinehorse.com Побережье полуострова Хель (Польша): длина – 35 километров.

Полуостров Хель / Фото из открытых источников Пляжи острова Порту-Санту (Португалия)

Пляж острова Понта-Санту / Фото: orangesmile.com Халикунас (Греция, остров Корфу)

Пляж Халикунас / Фото: Pinterest Айн-Туффиха (Мальта)

Пляж Айн-Туффиха / Фото: turbina.ru Мейя-Прайя (Португалия, регион Алгарве)

Пляж Мейя-Прайя / Фото: tury.club Юрмальский пляж (Латвия)

Пляж в Юрмале / Фото: tangotravel.com.ua Нида (Литва)

Пляж Нида / Фото: Sakateka Бинц (Германия, остров Рюген)

Пляж Бинц / Фото: booking.com