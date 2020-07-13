Самые красивые места Чехии, которые должен увидеть каждый
Чехия – это любимое направление для тех, кто ищет яркие впечатления. Прага собрала в себе самые яркие памятники архитектуры, впрочем, в стране есть немало других самобытных городов, которые вас поразят не меньше.
В Чехии невероятно красивые старинные и средневековые улочки, оригинальная архитектура современных зданий. Традиционная славянская открытость этой страны прекрасно сочетается с европейской сдержанностью, поэтому сюда обязательно стоит наведаться каждому, информирует 24 канал.
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Что посмотреть в Чехии
Прага
Столице Чехии есть чем удивить каждого туриста – старинные улочки, средневековые замки, готические соборы и дворцы в стиле барокко оставят след в вашем сердце. Прага считается одной из самых красивых европейских столиц. Существует примета, что если прогуливаясь по Карловому мосту, вы прикоснетесь к одной из скульптур и загадаете желание, то оно обязательно сбудется.
Знаменитый Карлов мост в Праге
В Пражском граде есть многочисленные сады, величественные дворцы и таинственные переулки, в том числе знаменитая Злата улочка. Если будете в Праге, обязательно посетите музей Кафки или Альфонса Мухи. И, конечно, же в Праге вы обязательно должны увидеть причудливое здание – танцующий дом, который посвящен знаменитой танцевальной паре – Джинджер Роджерс и Фреду Астеру.
Танцующий дом в Праге
Замок Глубока-над-Влтавой
В городке Глубока над Влтавой путешественникам откроется роскошная крепость в неоготическом стиле, похожая на замок из мультфильмов Диснея. Это невероятное сооружение – творение князя Яна Адольфа Шварценберга. Экскурсоводы расскажут о 140 комнатах и 11 башнях, каждая из которых имеет свою легенду.
Замок Глубока-над-Влтавой
Брно
Брно – один из любимых городов чехов, они даже считают этот город истинной столицей страны. В Брно сосредоточены лучшие театры Чехии и галереи, часто проводятся фестивали. В городе множество достопримечательностей. Туристы нередко наведываются к собору Святого Петра, в пещеры Моравский Крас, замки Шпильберг и Пернштейн.
Город Брно
В Брно также невероятно вкусная кухня, поэтому можно назвать этот город гастрономической столицей Чехии. Туристам здесь предложат самые вкусные штрудели и ароматные мясные блюда.
Либерец
В чешском городе Либерец расположена невероятная Либерецкая ратуша и замок, костелы и храмы. Также здесь есть гора Йештед и Йештедская телебашня, которая считается значимым национальным памятником Чехии. Это одно из самых футуристических зданий в городе. На вершине телевизионной башни расположен ресторан, из окон которого открывается впечатляющий вид на окрестности. Город еще не очень популярное среди туристов, поэтому цены здесь намного ниже, чем в Праге или Брно.
Либерецкая ратуша
Чески-Крумлов
Город Чески-Крумлов – один из самых атмосферных регионов Чехии. Расположен город на границе с Австрией на берегу Влтавы и внесен в список ЮНЕСКО. В Чески-Крумлове много архитектуры в стиле ренессанса, готики и барокко. Туристы больше всего любят собор святого Вита, Крумловский замок, ратушу и синагогу.
Чески-Крумлов – невероятно уютный город
Также в городе есть современные объекты – музей восковых фигур и артцентр Эгона Шиле. От Праги до Чески-Крумлова 175 км. На поезде и автобусе путь займет около 3 часов.
Карловы Вары
Карловы Вары – курортный город в Чехии. Карловы Вары известны на весь мир своими целебными и уникальными источниками, воды которых помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря. Впрочем, туристы приезжают сюда не только лечиться, но и прогуляться по знаменитому городу.
Карловы Вары – живописный город Чехии
В Карловых Варах советуем вам увидеть Мельничную колоннаду, Старый Замок – одно из старейших зданий города, сады Сметаны, японский сад камней. Обязательно нужно увидеть церковь Петра и Павла, построенную в византийском стиле, замок Лукет и музей стекла.