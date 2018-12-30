Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить

Журналисты 24 канала разбирались, какие книги были самыми популярными в 2018 году и на какие из них нужно обратить свое внимание настоящим книголюбам и тем, кто хочет произвести впечатление своей осведомленностью.

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Нон-фикшн

"365. Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека" Анны Улюры (входит в список лучших книг 2018 по версии Украинского ПЕН–клуба) – книга универсальная. Она – о книгах. Точнее о выдающихся книгах мировой литературы, о которых нужно знать. Это одна из самых увлекательных энциклопедий в мир сочинительства – от энциклопедий на тему "не-дай-боже-секса" до приключенческой классики, которую мы теперь считаем детской литературой, от литературных психологических исследований до пряной литературы африканского континента. И все это – очень подробно, легко и с шикарным оформлением.



"365. Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека"

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"Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве" Стивена Сломена и Филиппа Фернбака (вошла в список самых ожидаемых книг Книжного Арсенала 2018) – это исследование американских когнитивистив. Исследование про всех нас: людей, которые живут в перенасыщенной информацией эпоху, но все равно остаются в плену стереотипов. "Мы живем в удивительную эпоху: никогда знания, в частности научные знания, никогда не были столь доступны, никогда проверять факты не было так легко, никогда так много людей не имели возможности учиться новому. И несмотря на это людей, которые верят в всемирный заговор, "шапочку из фольги" и другие антинаучные предрассудки, не становится меньше, скорее наоборот", – указано в инструкции. А все почему? Если коротко – потому что культура обладает над мышлением такой ​​силой, что в прах стирает любые попытки просвещения. Почему так? Ищите ответ в книге.

"Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве"

"Ешь, пей, худей" Натальи Самойленко (входит в список самых популярных книг 2018 года по версии интернет-магазин Yakaboo) – книга, в которой врач в сфере диетологии и эндокринологии Наталья Самойленко помогает разобраться в причинах возникновения лишнего веса, подобрать рацион, сформировать привычку правильно питание. Это – доступная и понятная книга не просто о похудении. Она – о здоровье, правильном питании и мифах, связанных с этими составляющими долгой и счастливой жизни.



"Ешь, пей, худей"

"Мужчины с Марса, женщины с Венеры" Джона Грея и "Монах, который продал свой Феррари" Робина Шармы – книги которые несколько лет подряд занимают первые позиции в списке бестселлеров сети "Буква". Эти мировые бестселлеры, каждый в своем направлении, принято считать классикой нон-фикшн. Книга Грея – результат его работы консультантом супружеских пар. Она – о тайнах бесконфликтного существования, способах общения, эмоциональных потребностях и модели поведения представителей противоположных полов и о том, как все же объясниться с "представителям разных планет". Книга Шармы – история адвоката-миллионера, который после переживания мощного духовного кризиса учится жить настоящим, приходит к осознанию того, почему самые простые философские постулаты одновременно являются самыми главными, и развивает стремление жить, опираясь на собственное призвание. И учит этому всех, кто берется за эту книгу.

"Мужчины с Марса, женщины с Венеры"

Художественная литература

"Лекарство от любви и другие рассказы психотерапевта" Ирвина Ялома (еще одна самая ожидаемая книга Книжного Арсенала 2018 года) – иронические и очень умные рассказы психотерапевта. О том, каковы люди, как они связаны между собой и какие в следствие этого возникают проблемы. Это – истории нескольких своих пациентов разного возраста и пола – замужней пожилой женщины, которая влюбилась в молодого врача, одинокой девушки, которая вместе с лишними килограммами сбросит маску болтушки и веселухи, чтобы наконец стать счастливой, уважаемого бухгалтера, который в дополнение к приступам мигрени оставит в прошлом целый воз семейных и мужских проблем. Ялом, с присущим ему чувством юмора честно предупреждает: "Хочешь быть дураком – будь им. Не хочешь – придется поработать". Но выбор каждый из нас делает самостоятельно.



"Лекарство от любви и другие рассказы психотерапевта"

"Добрые предвестники" Нила Геймана и Терри Пратчетта (вошла в список бестселлеров года сети "Буква") – классика фэнтези. Более того – классика ведьмовских предсказаний, которые точно должны исполниться, если бы не ангел-букинист и демон-авантюрист, которые ломают все классическое предсказание, связанное с концом света. А все потому, что им нравится их жизнь, которую они себе устроили, находясь среди смертных с самого начала. Поэтому они решают объединиться, чтобы остановить Апокалипсис. История их борьбы, описанная сочным языком, присущим двум этим авторам, превращает каждую секунды времени, потраченную на чтение, в сплошное удовольствие.



"Добрые предвестники"

"Бог мелочей" Арундати Рой (входит в список лучших книг 2018 по версии Украинского ПЕН–клуба) – дебютный роман индийской писательницы и общественной активистки, который сразу вполне заслуженно получил мировое признание. Это история двух близнецов, судьбы которых ломают взрослые. Ломают не нарочно, а потому, что живут в мире каст, традиций, коммунистического движения, заброшенной красоты. Это история, которая четко показывает, какими в нашей жизни бывают причинно-следственные связи, рассказана очень колоритно. Настолько, что буквально ощущается разнопряный запах маленького индийского городка.



"Бог мелочей"

"Дневник войны со свиньями" Адольфо Бйой Касареса (вошла в список самых ожидаемых книг Форума издателей 2018 года) – извечная история о противостоянии между молодежью и пожилыми людьми. Буэнос-Айрес постепенно тонет в нетерпимости молодежи к людям пожилого возраста, причем старики здесь – это уже все, кого нельзя назвать просто молодыми. О том, как это происходит, нам рассказывает чмужчина пожилого возраста , который постепенно осознает, что он тоже попадает под общую волну ненависти, но еще не осознает, как незаметно к нему подошла старость. И в его рассказе мы видим, как легко мы можем позволить исчезнуть грани между правдой, жестокостью и самоуничтожением.



"Дневник войны со свиньями"

"Дневник слабака" Джеффа Кинни (бестселлер года по версии сети "Буква") – серия книг, которую, вообще-то, принято считать детской. Но истории о Греге Хеффли идеально подходят для взрослых. Все эти рассказы о проблемах, с которыми сталкиваются современные подростки, не являющиеся самыми популярными в свое школе, но стремящиеся это изменить, которые ссорятся с родителями, враждуют с задирами в школе и пытаются найти выход в ситуациях, через которые проходил едва ли не каждый из читателей – помогают расслабиться и отвлечься от взрослых проблем. Тем более, что с чувством юмора у главного героя – все окей. Главное – эта серия книг ненавязчиво напоминает, как мировосприятие подростков отличатся от мировосприятия тех, кто привык называть себя "взрослым".



Книга из серии "Дневник слабака"

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