Самые известные хиты звезды The Beatles Джона Леннона, которые мы помним до сих пор

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Самые известные хиты звезды The Beatles Джона Леннона, которые мы помним до сих пор
Самые известные хиты звезды The Beatles Джона Леннона, которые мы помним до сих пор / 24 Канал

Легендарном британском рок-музыканту Джону Леннону сегодня исполнилось 79 лет. Участник культовой группы The Beatles оставил после своей гибели невероятное творческое наследие, которое фанаты берегут до сих пор.

Британский музыкант имел большие успехи не только в музыкальной индустрии. Ярые поклонники Леннона знают, что он в свое время был выдающимся поэтом, художником и писателем. Перспективный британец и его коллеги начали целую эпоху в современной музыке, создав в 1959 году группа The Beatles.

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В мире существует мало людей, которые не знакомы с творчеством британских сердцеедов. Песни Don't Let Me Down, A Day In The Life и много других загружались в миллионы плейлистов и компакт-дисков у всех поклонников. Хоть Джон Леннон отличался не только гениальными композициями, но и резкими заявлениями относительно политики и религии, его продолжали боготворить. Женщины и девушки не могли поверить, что четверо исполнителей – Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр – поют о любви и боли! Ведь до этого мало кто из музыкантов решался окрылять эмоции, которые царят в сердцах мужчин.

Журналисты LifeStyle 24 рекомендуют вспомнить самые известные хиты Джона Леннона в составе группы The Beatles, которые мы помним до сих пор.

The Beatles – Don't Let Me Down: смотреть видео онлайн

The Beatles – A Day In The Life: смотреть видео онлайн

The Beatles – Hello, Goodbye: смотреть видео онлайн

The Beatles – We Can Work it Out: смотреть видео онлайн

The Beatles – I Want To Hold Your Hand: смотреть видео онлайн

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры The Beatles
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