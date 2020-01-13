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Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2020: фото

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Красная дорожка Critics' Choice Awards 2020 / LifeStyle 24

В ночь на 13 января в Санта-Монике состоялась одно из ожидаемых кинособытий года – вручение наград Critics' Choice Awards 2020. Престижное событие не обошли вниманием голливудские звезды, которые показали лучшие новинки из своего гардероба. Кто ошеломил прессу эффектным образом – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Сезон наград начался громкими церемониями, среди которых – Critics' Choice Awards 2020. По традиции, сотни представителей киноиндустрии приняли участие в торжественном мероприятии, на котором похвастались не только своими рейтинговыми фильмами и сериалами, но и нарядом.

Важно: Кто из голливудских звезд стал лауреатом премии Critics' Choice Awards 2020: список

На красной дорожке премии можно было увидеть топовых голливудских модниц, в частности, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй, Кристен Белл, Николь Кидман. Каждая из звезд заранее готовилась к выходу на красную дорожку, поэтому перед камерами журналистов предстала в потрясающем дизайнерском наряде. Как это было – смотрите в эффектной подборке.

Дженніфер Лопес у кремовій сукні Georges HobeikaДженнифер Лопес в кремовом платье Georges Hobeika / Instagram / @marielhaenn

Люпіта Ніонго
Люпита Нионго / Instagram / @marielhaenn

Ніколь Кідман
Николь Кидман / Getty Images

Крістен Белл
Кристен Белл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Getty Images

Шарліз Терон
Шарлиз Терон / Getty Images

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Getty Images

Лора Дерн
Лора Дерн / Getty Images

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Getty Images

Хоакін Фенікс з дружиною Руні
Хоакин Фениксс женой Руни / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Стиль и мода Награды
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