Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2020: фото

В ночь на 13 января в Санта-Монике состоялась одно из ожидаемых кинособытий года – вручение наград Critics' Choice Awards 2020. Престижное событие не обошли вниманием голливудские звезды, которые показали лучшие новинки из своего гардероба. Кто ошеломил прессу эффектным образом – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Сезон наград начался громкими церемониями, среди которых – Critics' Choice Awards 2020. По традиции, сотни представителей киноиндустрии приняли участие в торжественном мероприятии, на котором похвастались не только своими рейтинговыми фильмами и сериалами, но и нарядом.

Важно: Кто из голливудских звезд стал лауреатом премии Critics' Choice Awards 2020: список

На красной дорожке премии можно было увидеть топовых голливудских модниц, в частности, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй, Кристен Белл, Николь Кидман. Каждая из звезд заранее готовилась к выходу на красную дорожку, поэтому перед камерами журналистов предстала в потрясающем дизайнерском наряде. Как это было – смотрите в эффектной подборке.

Дженнифер Лопес в кремовом платье Georges Hobeika / Instagram / @marielhaenn



Люпита Нионго / Instagram / @marielhaenn



Николь Кидман / Getty Images



Кристен Белл / Getty Images



Кейт Бекинсейл / Getty Images



Шарлиз Терон / Getty Images



Рене Зеллвегер / Getty Images



Лора Дерн / Getty Images



Энн Хэтэуэй / Getty Images