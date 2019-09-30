Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть

30 сентября в Украине ежегодно отмечают День библиотек. LifeStyle24 собрал самые красивые библиотеки из разных уголков Украины, которые восхищают своей красотой и наполнением.

Научная библиотека Львовского университета имени Франко

Где? Львов, улица Драгоманова, 5

Одной из древнейших и крупнейших библиотек Украины является Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко. Ее основали в 1608 году как библиотеку львовского Иезуитского коллегиума.

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Сейчас фонд библиотеки насчитывает более трех миллионов книг. Среди них есть ценные старопечатные книги и рукописи, самый старый из которых датирован XIII веком.



Научная библиотека во Львове

Кроме этого, в библиотеке хранятся уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.

Проводить время в научной библиотеке - сплошное удовольствие. Ведь роскошные орнаменты на стенах поражают своей красотой. Над интерьером здания работали Тадеуш Рыбковский и молодой украинский художник Юлиан Буцманюк.



Роскошный читальный зал Научной библиотеки



Библиотека разукрашена красивым орнаментом

Библиотека Центра Митрополита Шептицкого

Где? Львов, улица Стрыйская, 29

Это место, которое развенчивает все мифы о том, что ходить в библиотеку не модно. А наоборот - оно пробуждает желание учиться, развиваться и познавать новое.



Центр Шептицкого во Львове

Центр Митрополита Андрея Шептицкого - это не только современная библиотека, это еще и учебное пространство. Здесь вы можете попасть на интересную лекцию украинских и иностранных специалистов, принять участие в дискуссии и послушать выступления современных музыкальных коллективов.

Стильный дизайн, приветливый персонал, большое количество книг и красивые пейзажи за окном создают невероятную рабочую атмосферу.



В центре есть множество залов для обучения и работы



Ф онд библиотеки насчитывает более 160 тысяч книг

Одесская национальная научная библиотека имени Горького

Где? Одесса, улица Пастера, 13

Библиотека считается первой публичной библиотекой на территории Украины. Появилась она в 1829 году по приказу Николая I.



Одесская национальная научная библиотека имени Горького

К наполнению библиотеки приобщились многие известные и состоятельные люди. К примеру, граф Воронцов подарил библиотеке 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Сейчас фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает пять миллионов документов по всем отраслям знаний почти на 130 языках мира.

Кроме большого количества интересных книг, библиотека очаровывает еще и своим роскошным видом. Ведь считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма. Над проектом работал известный архитектор Федор Нестурх. Очарование этому зданию придает и то, что оно расположено в старинной части Одессы.



Просторный читальный зал библиотеки в Одессе



Роскошный вид библиотеки вечером

Национальная библиотека Украины имени Вернадского

Где? Киев, проспект Голосеевский, 3

Это библиотека, которая может удовлетворить потребности любого читателя. Ведь ее фонд насчитывает 14 миллионов книг. Именно поэтому она входит в десятку крупнейших библиотек мира.



Национальная библиотека имени Вернадского

Попав туда, кроме количества книг, вас удивят и масштабы здания. Библиотека состоит из 27 этажей. Неудивительно, что она считается самой большой по своей площади библиотекой в стране.

Национальная библиотека для детей

Где? Киев, улица Баумана, 60

Хотите попасть в сказочную страну книг? Тогда вам точно нужно посетить Национальную библиотеку Украины для детей.



Национальная библиотека для детей в Киеве

Здание украшено авторскими керамическими панно и композициями выдающейся украинской художницы-керамистки Ольги Рапай. Кроме чтения, дети могут посещать театральный кружок с кукольным театром, проводить время в летнем цветном дворике и в музыкальном зале.

В библиотеке хранится 500 тысяч экземпляров книг, журналов и аудиозаписей. Для удобства читателей литература в библиотеке разделена на залы дошкольной и школьной программы.



Библиотека оснащена керамическими композициями



Б иблиотека захватывает детей сказочным дизайном

Фото: Научная библиотека ЛНУ, "Архитектура Одессы", Центр Андрея Шептицкого, The Village, Национальная библиотека Украины для детей.