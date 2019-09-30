Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть

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Всеукраинский день библиотек
Всеукраинский день библиотек / Коллаж: LifeStyle 24

30 сентября в Украине ежегодно отмечают День библиотек. LifeStyle24 собрал самые красивые библиотеки из разных уголков Украины, которые восхищают своей красотой и наполнением.

Научная библиотека Львовского университета имени Франко

Где? Львов, улица Драгоманова, 5

Одной из древнейших и крупнейших библиотек Украины является Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко. Ее основали в 1608 году как библиотеку львовского Иезуитского коллегиума.

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Сейчас фонд библиотеки насчитывает более трех миллионов книг. Среди них есть ценные старопечатные книги и рукописи, самый старый из которых датирован XIII веком.

Нацкова бібліотека лну
Научная библиотека во Львове

Кроме этого, в библиотеке хранятся уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.

Проводить время в научной библиотеке - сплошное удовольствие. Ведь роскошные орнаменты на стенах поражают своей красотой. Над интерьером здания работали Тадеуш Рыбковский и молодой украинский художник Юлиан Буцманюк.

наукова бібліотека лну
Роскошный читальный зал Научной библиотеки

наукова бібліотека лну
Библиотека разукрашена красивым орнаментом

Библиотека Центра Митрополита Шептицкого

Где? Львов, улица Стрыйская, 29

Это место, которое развенчивает все мифы о том, что ходить в библиотеку не модно. А наоборот - оно пробуждает желание учиться, развиваться и познавать новое.

центр шептицького
Центр Шептицкого во Львове

Центр Митрополита Андрея Шептицкого - это не только современная библиотека, это еще и учебное пространство. Здесь вы можете попасть на интересную лекцию украинских и иностранных специалистов, принять участие в дискуссии и послушать выступления современных музыкальных коллективов.

Стильный дизайн, приветливый персонал, большое количество книг и красивые пейзажи за окном создают невероятную рабочую атмосферу.

центр шептицького львів
В центре есть множество залов для обучения и работы

центр шептицього львів
Фонд библиотеки насчитывает более 160 тысяч книг

Одесская национальная научная библиотека имени Горького

Где? Одесса, улица Пастера, 13

Библиотека считается первой публичной библиотекой на территории Украины. Появилась она в 1829 году по приказу Николая I.

бібліотека Горького Одеса
Одесская национальная научная библиотека имени Горького

К наполнению библиотеки приобщились многие известные и состоятельные люди. К примеру, граф Воронцов подарил библиотеке 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Сейчас фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает пять миллионов документов по всем отраслям знаний почти на 130 языках мира.

Кроме большого количества интересных книг, библиотека очаровывает еще и своим роскошным видом. Ведь считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма. Над проектом работал известный архитектор Федор Нестурх. Очарование этому зданию придает и то, что оно расположено в старинной части Одессы.

бібліотека горького одеса
Просторный читальный зал библиотеки в Одессе

одеса бібліотека горького
Роскошный вид библиотеки вечером

Национальная библиотека Украины имени Вернадского

Где? Киев, проспект Голосеевский, 3

Это библиотека, которая может удовлетворить потребности любого читателя. Ведь ее фонд насчитывает 14 миллионов книг. Именно поэтому она входит в десятку крупнейших библиотек мира.

вернадського
Национальная библиотека имени Вернадского

Попав туда, кроме количества книг, вас удивят и масштабы здания. Библиотека состоит из 27 этажей. Неудивительно, что она считается самой большой по своей площади библиотекой в стране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I miss you all .... already ... Have a good flight !

Допис, поширений Roman Zheleznyak (@romanzheleznyak)

Национальная библиотека для детей

Где? Киев, улица Баумана, 60

Хотите попасть в сказочную страну книг? Тогда вам точно нужно посетить Национальную библиотеку Украины для детей.

бібліотека для дітей київ
Национальная библиотека для детей в Киеве

Здание украшено авторскими керамическими панно и композициями выдающейся украинской художницы-керамистки Ольги Рапай. Кроме чтения, дети могут посещать театральный кружок с кукольным театром, проводить время в летнем цветном дворике и в музыкальном зале.

В библиотеке хранится 500 тысяч экземпляров книг, журналов и аудиозаписей. Для удобства читателей литература в библиотеке разделена на залы дошкольной и школьной программы.

бібліотека для дітей київ
Библиотека оснащена керамическими композициями

бібліотека для дітей
Библиотека захватывает детей сказочным дизайном

Фото: Научная библиотека ЛНУ, "Архитектура Одессы", Центр Андрея Шептицкого, The Village, Национальная библиотека Украины для детей.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Публикации LifeStyle Новости Киева Литература Книги Новости культуры Новости Одессы Музеи Новости Львова
Источник: LifeStyle 24
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