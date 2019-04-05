Самые сексуальные фото "ангела" Victoria's Secret Леоми Андерсон: 18+

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Сексуальные фото "ангела" Victoria's Secret Леоми Андерсон
Сексуальные фото "ангела" Victoria's Secret Леоми Андерсон / Instagram / @leomieanderson

На днях стало известно, что команда бренда Victoria's Secret увеличилась: к числу соблазнительных "ангелов" присоединилась 26-летняя модель Леоми Андерсон. Как и все публичные люди, модель активно ведет свой блог в сети, где примеряет соблазнительные образы.

Хоть манекенщица Леоми Андерсон несколько лет подряд присоединялась к грандиозному шоу Victoria's Secret, только 4 апреля 2019 года она официально стала одной из "ангелов" бренда. От престижного предложения зажигательная британка не сдерживала восторга и призналась, что сбылась ее подростковая мечта.

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Это было что-то недостижимое, поэтому я и не могла мечтать об этом. Однако все свершилось: я счастлива объявить, что являюсь новым "ангелом" Victoria's Secret! Не могу поверить в это! Спасибо всем, кто помог воплотить сон в реальность,
– поделилась Леоми Андерсон.

Как и все "ангелы" Victoria's Secret модель имеет роскошную фигуру, которой щеголяет в провокационных съемках. Леоми Андерсон с легкостью примеряет сексапильное белье или купальники и не отказывается от горячих фотосессий. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 10 фото зажигательной британки, которые уже успели взбудоражить сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leomie Anderson (@leomieanderson)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leomie Anderson (@leomieanderson)

 

blog_ava
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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