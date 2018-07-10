Самые стильные звезды 2018 года по версии авторитетного фэшн-издания

Иностранное онлайн-издание Footwear News обнародовало рейтинг самых стильных знаментостей, которые покорили красные дорожки своим отличным чувством вкуса и красоты в одежде.

Об этом сообщают на сайте издания.

Почетное первое место заняла американская исполнительница Леди Гага, которая не только получила немалые успехи в этом году в музыкальной индустрии и кинематографе, но и в модном мире. Эксперты особенно отметили ее оверсайз-костюм на премии Elle Women в Голливуде, который состоял из брюк и пиджака серого цвета, надетый поверх голого тела.

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Вторую строчку в рейтинге заняла жена принца Гарри Меган Маркл. В течение года женщина выбирала лучшие наряды трендовых мировых дизайнеров. В свою очередь представители издания подчеркнули ее приверженность к экологическим материалам, которые используют в своих коллекциях модные марки Veja, Rothy's и Stella McCartney.

Тройку лидеров закрепила знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес, которая отличилась своим розовым мини-платьем от Giambattista Valli с огромным объемным шлейфом. В таком образе она пришла на премьерный показ фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке.

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Смотрите полный перечень звезд, которые стали самыми стильными в 2018 году:

1. Леди Гага

2. Меган Маркл

3. Дженнифер Лопес

4. Трейси Эллис Росс

5. Бейонсе

6. Тимоти Шаламе

7. Рами Малек

8. Майкл Б. Джордан