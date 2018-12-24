Самые успешные модели 2018 года: какие красавицы покорили сердца миллионов

Они участвуют в показах одежды от самых популярных дизайнеров, находятся в центре внимания сотни вспышек камер и демонстрируют свою жизнь тысячам людей, которые следят за ними в соцсетях. Кто они – самые успешные модели мира, о которых знает каждый. Читайте в нашем материале о тех, кто находился на Fashion-олимпе в 2018 году.

Специалисты модного издания Models.com обнародовали рейтинг лучших моделей года, которых выбирали читатели издания и профессионалы.

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Основной состав жюри, которое выбирало лучших представительниц фэшн-индустрии 2018 года, пополнили такие знаковые персоны, как Кэти Гранд, Робби Спенсер, Бетани Хардисон, Прабала Гурунг, Лейла Ананьев, Эллен фон Унверт. Среди 250 экспертов также были разные профессионалы из модной сферы – креативные директора модных домов, редакторы, фотографы, стилисты, дизайнеры, парикмахеры и визажисты.

Итак, по версии жюри моделью 2018 года стала Адут Акеч из Южного Судана и Джиджи Хадид по версии читателей.



Модели 2018 года

Что известно о Адут Акеч?

18-летняя модель родилась в Судане, где жила до 7 лет. Из-за геноцида и гражданской войны семья будущей модели вынуждена была бежать в Австралию, где Адут и начала модельную карьеру. Не считая того, что скауты предлагали ей работу еще в 13 лет, первый модельный контракт девушка подписала в 16.



Moshino Spring/Summer 2019

Взлет модельной карьеры Акеч стал очень стремительным: после Недели моды в Мельбурне французский Дом Saint Laurent подписал с ней контракт для весенне-летнего шоу 2017, которое стало поворотным в карьере девушки.

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Модель уже успела поработать с такими выдающимися домами как Alexander McQueen, Givenchy, Prada, Tom Ford, Calvin Klein, Burberry, Versace, Simone Rocha. К тому же, Адут стала второй в истории темнокожей "невестой" Chanel, выйдя на поклон с Карлом Лагерфельдом.



British Vogue



Vogue Australia December 2018

Что известно о Джиджи Хадид?

23-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret за несколько лет карьеры успела влюбить в себя миллионы поклонников и стать одной из самых известных моделей мира.

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На странице в Instagram за ней следит более 45 миллионов подписчиков. Джиджи приложила невероятные усилия, чтобы в таком молодом возрасте уверенно стать лицом десятков глянцев, кампейнов брендов и даже совместных коллабораций с модными домами.



Джиджи Хадид

Модель Джиджи Хадид является именно той представительницей модного мира, которая не боится экспериментировать с образами: ее можно встретить как в сексуальном платье, так и в образе, который сочетает в себе несколько стилей. Девушке подражают известные фэшн-блогеры и другие звезды шоу-бизнеса.



Джиджи Хадид

Известно, что модель заняла седьмую строчку в рейтинге самых богатых моделей 2018 года, заработав за год 9,5 миллионов долларов, следующую ступеньку возглавила ее сестра – Белла Хадид, заработав на 1 миллион меньше.



Джиджи Хадид – модель 2018 года

В мужской категории лучшими моделями 2018 года по версии жюри были признаны Альтон Мейсон, по версии читателей – Кит Батлер.



Мужчина-модель 2018 – Альтон Мейсон

Альтон Мейсон – звезда показов Gucci. Свою карьеру начал в качестве танцора. Его отец – известный баскетболист, поэтому с самого детства Мейсон много путешествовал и жил в одиннадцати странах. Его кумиры – Майкл Джексон и Наоми Кэмпбелл.



Мужчина-модель 2018 – Кит Батлер

Кит Батлер – модель из Британии, родился в Оксфорде. Ему 20 лет и он мастерски овладел искусством держаться перед камерой с помощью своего природного обаяния и харизмы.

Женским прорывом года стала Адво Абоа по выбору жюри, однако читатели выбрали Беллу Хадид.



Адво Абоа

Модель Адво Абоа – одна из необычайных моделей в мире. Wikipedia не расскажет вам о ней ни слова, однако благодаря своей харизме и визитной карточке – лысой голове, она узнаваема во многих странах. Уроженка Лондона, впервые на паркет модельного бизнеса ступила в 2011 году Giles Deacon.

Сейчас она основательница онлайн-сообщества Gurls Talk, в котором девушки и женщины обсуждают здоровье, секс и прочее. Модель также мечтает сниматься в кино, а ее лучшей подругой является также не менее известная персона в мире моды – актриса и модель Кара Делевинь.



Белла Хадид

Несмотря на свой молодой возраст Белла Хадид является одной из самых известных моделей мира. За довольно короткое время Белла построила фантастическую карьеру в моделинге: ее фото украшали обложки самых авторитетных глянцев, таких как: Vogue, GQ, Elle и Harper's Bazaar. Также Хадид является настоящей звездой подиумов и снимается в рекламных кампаниях для Dior, Versace, Max Mara, Nike и других.

Кроме того, девушка побила рекорд по количеству обложек Vogue за один месяц – Белла украсила восемь сентябрьских изданий легендарного журнала.

Прорывом года среди мужчин стал Кит Батлер по версии жюри, а читатели решили вознаградить Альтона Мейсона.

Также были определены победители в следующих 9 категориях:

"Breakout Star Women" – Фран Суммерс (по версии жюри и читателей).



Фран Суммерс

"Breakout Star Men" – Саломон Диаз (по версии жюри) и Эллиот Мейтен (по версии читателей).



Саломон Диаз

Эллиот Мейтен

"Comeback of the Year" – Шалом Харлоу (по версии жюри) и Девон Аоки (по версии читателей).



Шалом Харлоу



Девон Аоки

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (по версии жюри) и Кендалл Дженнер (по версии читателей).



Кендалл Дженнер

Сестра знаменитых сестер Кардашян начала свою модельную карьеру еще в подростковом возрасте и уже второй год подряд становится одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Всего за год Кендалл Дженнер обогатилась на 22,5 миллиона долларов.

Такой большой доход модели приносит работа на подиуме, в частности, как "ангела" Victoria's Secret и сотрудничество с известными брендами – Adidas и Calvin Klein. Также Кендалл Дженнер получает немалые деньги за свой блог в Instagram: реклама в нем стоит нескольких сотен тысяч долларов.

Instagram-страницу Кендалл Дженнер заполонили 100 миллионов подписчиков. Еще совсем недавно о ней знали только как об участнице известного американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а сегодня эта длинноногая темноволосая 23-летняя девочка открывает показы Fendi, Balmain и Givenchy.

"Social Media Star Men" – Альтон Мейсон (по версии жюри) и Рафаэль Миллер (по версии читателей).



Рафаель Миллер

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (по версии жюри) и Белла Хадид (по версии читателей).



Гедера Дюкаускайте

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (по версии жюри и читателей).

"Celebrity Model Women" – Рианна (по версии жюри и читателей).



Рианна

Барбадосская звезда Рианна теперь не только известная певица на весь мир, но и дизайнер нижнего белья Savage x Fenty. Также звезда запустила собственную линейку косметики Fenty Beauty.

На Неделе моды в Нью-Йорке Рианна эпатажно представила новую коллекцию нижнего белья. Артистка устроила настоящую саванну и представила новинки белья Savage x Fenty, в которых на модный подиум вышли модели разных рас и телосложения. Даже беременные девушки прошагали в обольстительном наряде от Рианны.

Отметим, что 22-летняя модель Слик Вудс прославилась после последнего выхода во время показа Savage x Fenty певицы Рианны. Беременная девушка вышла на подиум и тогда у нее начались схватки.

"Celebrity Model Men" – Тимоти Шаламе (по версии жюри) и Шон Мендес (по версии читателей).



Тимоти Шаламе