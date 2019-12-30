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Самые успешные модели 2019 года: десять красавиц, покоривших сердца миллионов

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Самые успешные модели 2019 года / Коллаж LifeStyle 24

За ними следят миллионы поклонников в социальных сетях, каждый их выход – под прицелом папарацци, они демонстрируют одежду на подиуме самых известных дизайнеров и всегда находятся в центре внимания. Кто возглавил рейтинг самых успешных моделей мира в 2019 году – читайте в материале.

Специалисты модного издания Models.com обнародовали рейтинг лучших моделей года, которых выбирали читатели издания и профессионалы. По их мнению, моделью года стала Адут Акеч из Южного Судана и Наоми Кэмпбелл. Модель года среди мужчин – американец Алтон Мейсон. Прорыв года среди женщин – датская модель Мона Тоугард. Прорыв года среди мужчин – Леон Дэйм. Возвращение года – Сара Блумквист. Звезды социальных сетей среди женщин – Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл.

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Звезды социальных сетей среди мужчин – Алтон Мейсон и Рафаэль Миллер. Звезда стритстайла –Белла Хадид. Звезда стритстайла среди мужчин – Алтон Мейсон. Знаменитые селебрети среди женщин – Гюнтер Шаффер и Зендая. Знаменитые селебрети среди мужчин – американский актер Тимоти Шаламе и британский певец Гарри Стайлс.

Специалисты одного из самых известных веб-ресурсов модельной индустрии Models.com также поделились рейтингом лучших моделей. Определяли их по результатам анализа активности аудитории моделей в инстаграме, фейсбуке и твиттере.

Первое место заняла известная 24-летняя модель Кендалл Дженнер, инстаграм которой насчитывает более 164 миллионов поклонников. Вторую строчку возглавила не менее известная и востребованная американская модель Джиджи Хадид. За ангелом "Victoria's Secret" в социальных сетях следит 51 миллион человек.

Третью позицию заняла 27-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь. Девушка сейчас большинство времени отдает актерской карьере, впрочем карьера модели не занимает в жизни маникенщицы последнее место.

10 самых успешных моделей 2019 года

Что известно о Кендалл Дженнер?

Кендалл Дженнер – одна из самых востребованных моделей современности. У модели огромная армия фанатов, а количество рекламных контрактов невозможно перечислить. Кендалл – дочь известной американской телеведущей и продюсера Крис Дженнер и телезвезды Кейтлин Дженнер. Семья модели очень известная: Ким, Хлои, Кортни Кардашян и Кайли Дженнер, последняя из которых считается самой молодой миллиардершей в мире.

успішні моделі 2019
Кендалл Дженнер в съемке для глянца / Mert Alas & Marcus Piggott

Модельная карьера девушки началась в 14 лет. Тогда знаменитый фотограф Ник Саглимбени создал для юной Кендалл Дженнер первое портфолио. Девушка так понравилась рекламодателям, что ее начали приглашать на съемки модных брендов, фотографировать для обложек подростковых глянцев. В 16 лет Кендалл Дженнер впервые дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. В 2012 году Кендалл начала сотрудничество с главным фотографом бельевого бренда Victoria's Secret Расселом Джеймсом и снялась для многих глянцев.

успішні моделі 2019
Дженнер украсила глянец интересной фотосессией / Mert Alas & Marcus Piggott

Девушка сотрудничает с агентствами Elite Paris и Elite London. Ее модельная карьера находится на пике славы, ведь Кендалл выходит на модные подиумы в вещах таких именитых брендов, как Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Tommy Hilfiger, Fendi, Dolce & Gabbana, Balmain и многих других.

успішні моделі 2019
Кендалл Дженнер настоящая икона стиля / Vogue

Папарацци регулярно фотографируют модные луки модели в ее родной Калифорнии, в Париже после показов или на улицах Нью-Йорка.

успішні моделі 2019
Дженнер под прицелом фотокамер / Vogue

Что известно о Джиджи Хадид?

24-летняя американская модель и "ангел" Victoria's Secret уже успела создать вокруг себя армию поклонников и стать одной из самых известных моделей мира.

На странице в Instagram за ней следит 51 миллион подписчиков. Молодая девушка приложила большие усилия для того, чтобы стать лицом десятков глянцев, кампейнов и совместных коллабораций с модными домами.

успішні моделі 2019
Джиджи Хадид в съемке для глянца / Pre-Party

Джиджи Хадид любит эксперименты с одеждой: она любит и сексуальные платья и уличный стиль. Модель умело сочетает вещи демократичных марок и кутюрные аксессуары, любит спортивный и кэжуал стили, а также знает, как выгодно подчеркнуть свою фигуру.

Модель часто можно увидеть на показах Chanel, Dolce & Gabbana, Balmain, Michael Kors, Tom Ford, Versace и Tommy Hilfiger. В 2017 году Maybelline New York представили новую коллекцию средств для макияжа, созданную в коллаборации с Джиджи Хадид, которая является неизменным лицом бренда. После сотрудничества с брендом впоследствии появилась линия Gigi Hadid X Maybelline.

успішні моделі 2019
Американская модель в съемке для глянца / Pre-Party

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Что известно о Каре Делевинь?

Впервые модную индустрию юная британка начала штурмовать в 17-летнем возрасте. Ее пригласили стать лицом косметического бренда Burberry Beauty, а также сняться для кампаний H&M, Tom Ford, Zara, Chanel и других. Кару приглашают позировать для рекламы брендов одежды и косметики, а также быть одним из лиц именитых глянцев.

успішні моделі 2019
Кара Делевинь / Wsj.com

На модных подиумах девушка появляется все реже, ведь уделяет время кинематографу. Самыми известными фильмами знаменитой модели являются драма "Тюльпанная лихорадка", романтический фильм "Бумажные города" и фантастический экшн "Валериан и город тысячи планет".

Что известно о Крисси Тейген?

В 18-летнем возрасте Крисси начала работать в магазине, в котором продают все для серфинга. Там ее увидел фотограф и предложил сделать несколько снимков. Девушка позволила сделать фото, впрочем о модельной карьере даже не задумалась, ведь всегда мечтала работать шеф-поваром. Она понимала, что ее внешность не соответствует параметрам моделей, поэтому согласилась только на съемки для каталогов одежды. Впоследствии Крисси осознала, что для того, чтобы заниматься любимым делом – не обязательно дефилировать по подиуму.

успішні моделі 2019
Крисси Тейген на музыкальной премии / Getty Images

Модель и ведущая воспитывает двух детей вместе со своим мужем, известным певцом Джоном Леджендом.

успішні моделі 2019
Супруги в съемке для именитого издания / Vanity Fair

Что известно об Эмили Ратажковски?

Путь фотомодели у Эмили начался в 14-летнем возрасте. В детстве Ратажковски имела необычную внешность, а сверстники называли ее "страшненькой". За все плохие слова одноклассников девушка отомстила в подростковом возрасте, превратившись из гадкого утенка на прекрасного лебедя. В то время агентство Ford Models выбирало среди учащихся школ моделей и обратило внимание на стройную и красивую школьницу. После собеседования, девушка заключила контракт и подписала договор.

успішні моделі 2019
Эмили Ратажковски в съемке для глянца / Hypebae

Поклонники давно изучили предпочтения девушки, поэтому знают, что она совсем не стесняется предстать перед камерой в полуобнаженном виде. А заговорил весь мир об Эмили после того, как она снялась в клипе певца Robin Thicke. После этого откровенные снимки модели появились в календаре Sports Illustrated и на обложке глянца GQ.

Эмили – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард. Модель обладает отличной стройной фигурой, которой может позавидовать каждый. На инстаграм-страницу модели подписаны 25 миллионов поклонников.

Что известно о Тайре Бэнкс?

В 17 лет Тайра отправилась в Париж, вызвав настоящий фурор после первого выхода на подиум. Первая неделя в столице моды принесла юной девушке 25 предложений от разных дизайнеров. Такого успеха в начале карьеры не достигала ни одна мировая модель. Тайра Бэнкс стала первой афроамериканкой, появившейся на обложках Victoria's Secret catalog, GQ и других модных изданий.

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Бэнкс начала сотрудничать с такими популярными брендами, как Oscar de la Renta, Christian Dior, Dolce & Gabbana и многими другими. Ее фотографии появлялись на глянцевых обложках Harper's Bazar, Vogue, Elle, Cosmopolitan.

успішні моделі 2019
Тайра Бэнкс на светском мероприятии / Getty Images

В 1997 году Тайра стала победительницей премии "Супермодель года". В 2005 году Бэнкс объявила о решении сосредоточиться на работе в кинематографе. В одном из своих интервью она отметила, что не покидает подиум. Она планирует громко появиться и продефилировать по подиуме, даже если это будет собственная линия одежды.

Что известно о Белле Хадид?

В 2019 году американскую модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной планеты. Согласно расчетам британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, ее черты лица близки к идеалу – 94,35% совершенства.

В детстве Белла увлекалась дизайном и фотографией, но в 16 лет решила, что ее цель в жизни – стать моделью. Она подписала контракт с тем же агентством, что и ее родная сестра Джиджи Хадид – IMG models. Белла не замедлила стать лицом многих модных брендов.

успішні моделі 2019
Белла Хадид Pre-Party 

Белла со своей безупречной фигурой начала покорять все подиумы. Ее рост и вес (173 сантиметра и 50 килограммов) позволили Хадид сразу попасть в мир "прет-а-порте".

успішні моделі 2019
Платье без белья произвело настоящий фурор во всех СМИ / Pre-Party

В 2015 году модель удостоилась премии "Звездный прорыв". После удачного старта, Беллу начали приглашать на телешоу и на съемки клипов. За год Хадид снялась в четырех клипах. Уже через год, в 2016 году Белла стала "ангелом" Victoria's Secret.

Что известно о Жизель Бюндхен?

Скауты модельного агентства Elite заметили 14-летнюю Жизель в торговом центре бразильского мегаполиса Сан-Паулу. Желание заработать денег и посмотреть мир взяло верх, и девушка согласилась. В Париже Жизель впервые продефилировала на показе Alexander McQuuen, вызвав настоящий восторг от зрителей.

Более года Жизель старательно ходила по кастингам, поэтому вскоре в ее портфолио появились фотосессии для Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Chloé и Valentino. В 2000 году музыкальное издание Rolling Stone назвало Жизель самой красивой девушкой на Земле.

успішні моделі 2019
Жизель Бюндхен / Person

Бюндхен предложили контракт с Victoria's Secret, зарплату в 5 миллионов долларов и статус секс-символа. Рекламный контракт длился семь лет и сделал Жизель самой высокооплачиваемой моделью.

Что известно о Миранде Керр?

Для Миранды Керр работа моделью стала возможностью не только объездить пол мира, но и познакомиться с талантливыми людьми. Модельная карьера Керр началась в 13-летнем возрасте: Миранда победила в конкурсе юных моделей. Впоследствии ей начали предлагать работу такие известные бренды, как levi's, Ober Jeans и Roberto Cavalli. Миранда Керр начала активно появляться на обложках Harper's Bazaar, Vogue и Elle.

успішні моделі 2019
Миранда Керр / Фото з Pinterest

Всемирную славу Миранда Керр получила благодаря сотрудничеству с бельевым брендом Victoria's Secret, который принес австралийской супермодели еще больше признания.

Что известно о Хейли Бибер?

Первая съемка Хейли состоялась в Лондоне для журнала LOVE. Девушке повезло поработать с Кэти Гранд, которая является очень авторитетной персоной в области фэшн-индустрии. С ее легкой руки и началась в 2014 году модельная карьера Хейли Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@voguehongkong by @cassblackbird

Допис, поширений Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

Не успела новоиспеченная модель впервые ступить на подиум во время показа коллекции Topshop, как ей тут же начали поступать предложения от таких мировых брендов, как H&M, Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Elie Saab, Moschino, Guess и многих других. В 2016 году девушка стала лицом лимитированной коллекции своего кумира в мире моды Карла Лагерфельда.

В 2018 Хейли Бибер была назначена креативным директором компании Adidas, с которой сотрудничает уже много лет.

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Итоги 2019 LifeStyle Новости LifeStyle Мода Публикации Стиль и мода Статьи Кендалл Дженнер Итоги LifeStyle 24 Белла Хадид Хейли Болдуин Эмили Ратажковски Кара Делевинь Джиджи Хадид
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