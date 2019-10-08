Самые жаркие фото plus-size модели Victoria's Secret Али Тейт Катлер 18+

У бельевой марки Victoria's Secret новые изменения – теперь ряды моделей бренда пополнила американская модель Али Тейт Катлер. Что о ней известно и какие фото публикует звезда в своем Instargram – читайте в материале LifeStyle 24.

О работе Али в рамках коллаборации бренда Victoria's Secret и Bluebella стало известно 5 октября. Тогда же модель опубликовала красноречивые фото, на которых примерила соблазнительное белье, а также собственные кадры с рекламных щитов.

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Что известно об Али Тейт Катлер?

Известно, что plus-size модель носит 14 размер одежды, что соответствует международному М-L. Катлер убеждена, что именно этот размер является самым популярным в мире среди женщин, поэтому она призывает не стесняться собственного тела и принимать его таким, каким оно есть.

Мне никогда не нравилось то, как я выглядела, но теперь мне очень комфортно. Более того, это помогло превзойти мою внешность. Я поняла, что есть важнее – характер и чувства, которые вы вкладываете в свою работу, и доносите их людям,

– отметила новоиспеченная модель Victoria's Secret.

Свою модельную карьеру девушка активно развивала на странице в инстаграме, где легко соединила темы моды и путешествий. Свои первые выходы на подиум она осуществила благодаря брендам Mango и Ralph Lauren. Девушка из Сан-Франциско не только пропагандирует бодипозитив и является феминисткой, но и борется за права животных и встает на защиту экологии – она создала страницу "Осознанное дитя" (Conscious Child), чтобы повысить осведомленность фанатов об окружающей среде.

Вместе с этим Али Тейт Катлер является постоянной звездой модных брендов, поэтому ее инстаграм-страница наполняется новыми горячими кадрами, которые мы вам предлагаем к просмотру.