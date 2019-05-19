Самый горячий ремикс лета: Дженнифер Лопес снялась в зажигательном видеоклипе Medicine

49-летняя певица Дженнифер Лопес зажгла в новом соблазнительным клипе, который стал ремиксом к ее песне Medicine. Автором ремикса стал DJ Steve Aoki.

Видео появилось на YouTube-канале Джей Ло в пятницу, 17 мая, и вызвало бурную реакцию пользователей в сети.

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В ролике знаменитость показала свою фигуру в великолепной спортивной форме, а также станцевала у пилона. Некоторые поклонники отметили, что в клипе сцена со стриптизершами является довольно неприличной, но Дженнифер выглядит роскошно.

Оригинальный ролик и ритмичный трек Лопес записала с рэпером French Montana.

Jennifer Lopez & Steve Aoki – Medicine: смотрите видеоклип полностью