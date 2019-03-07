Самый сексуальный мужчина планеты заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц"

Звезда фильмов "Лютер" и "Гора между нами" Идрис Эльба заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц" (Suicide Squad), поскольку у него слишком загруженный график и он работает над многими другими проектами.

Об изменениях в актерском составе научно-фантастического фильма "Отряд самоубийц" сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter. Как отмечается в источнике, во второй части фильма Уилла Смита заменит Идрис Эльба, которого в 2018 году признали самым сексуальным мужчиной планеты.

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Личная встреча звезды фильма "Гора между нами" и продюсера киноленты "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна состоялась недавно. Именно тогда он предложил Идрису Эльбе сыграть в следующей части.

Как сообщается в источнике, "Отряд самоубийц 2" будет перезапуском франшизы и не будет привязан к предыдущей части. Съемки начнутся уже этой осенью, а выход фильма запланирован на август 2021 года.