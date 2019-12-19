Самый стильный маникюр 2020: как модницам красить ногти

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Трендовый маникюр 2020 / www.pinterest.com

До Нового года остались считанные дни, поэтому многие издания активно подводят итоги. А вот эксперты по ногтевому дизайну наоборот рассказали, какой будет самый стильный маникюр 2020 года.

По данным Refinery, трендовым цветом будет молочный. Именно такой маникюр находится сейчас на пике популярности и получит еще больший успех после новогодних праздников. Особенно в тренде будут ногти, покрытии лаком светлого цвета и без какого-либо другого декора.

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"Минималистичный, но роскошный, этот молочный маникюр сочетает в себе комфорт, чистоту и благородство. Выбирайте непрозрачные молочные оттенки, которые абсолютно универсальны и подойдут под любой, даже самый дерзкий, образ", – посоветовали эксперты.

Такой маникюр может стать отличной альтернативой классическому французскому маникюру. Кроме этого, светлые цвета подойдут к любому наряду и подойдут женщинам всех возрастов. Поэтому молочный маникюр можно смело назвать универсальным.

Найстильніший манікюр 2020 року
Стильный маникюр 2020 / Pinterest

А вот для тех модниц, которые любят экспериментировать с дизайном ногтей, журналисты LifeStyle 24 подобрали несколько праздничных примеров, как трендовый маникюр можно украсить снежинками или блеском.

Святковий манікюр
Праздничный маникюр / Pinterest

Світлий манікюр – тренд 2020 року
Светлый маникюр – тренд 2020 / Pinterest

Стильний манікюр
Стильный маникюр / Pinterest

Манікюр 2020 року
Маникюр 2020 / Pinterest

Стильний манікюр на Новий рік
Стильный маникюр на Новый год / Pinterest

Зимовий манікюр
Зимний маникюр / Pinterest

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Советы Маникюр LifeStyle Красота
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