Самый стильный маникюр 2020: как модницам красить ногти

До Нового года остались считанные дни, поэтому многие издания активно подводят итоги. А вот эксперты по ногтевому дизайну наоборот рассказали, какой будет самый стильный маникюр 2020 года.

По данным Refinery, трендовым цветом будет молочный. Именно такой маникюр находится сейчас на пике популярности и получит еще больший успех после новогодних праздников. Особенно в тренде будут ногти, покрытии лаком светлого цвета и без какого-либо другого декора.

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"Минималистичный, но роскошный, этот молочный маникюр сочетает в себе комфорт, чистоту и благородство. Выбирайте непрозрачные молочные оттенки, которые абсолютно универсальны и подойдут под любой, даже самый дерзкий, образ", – посоветовали эксперты.

Такой маникюр может стать отличной альтернативой классическому французскому маникюру. Кроме этого, светлые цвета подойдут к любому наряду и подойдут женщинам всех возрастов. Поэтому молочный маникюр можно смело назвать универсальным.



Стильный маникюр 2020 / Pinterest

А вот для тех модниц, которые любят экспериментировать с дизайном ногтей, журналисты LifeStyle 24 подобрали несколько праздничных примеров, как трендовый маникюр можно украсить снежинками или блеском.



Праздничный маникюр / Pinterest



Светлый маникюр – тренд 2020 / Pinterest



Стильный маникюр / Pinterest



Маникюр 2020 / Pinterest



Стильный маникюр на Новый год / Pinterest