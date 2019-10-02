Санта Димопулос стала мамой во второй раз: как зовут новорожденную девочку

333 Читати новину українською
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: как зовут новорожденную девочку

14 сентября бывшая солистка группы "ВИА гра" Санта Димопулос родила дочь в одном из роддомов в Монако. Звезда длительное время не сообщала имя девочки, но в конце концов раскрыла тайну. Девочку назвали Софией.

Об этом Санта Димопулос сообщила поклонникам на своей странице в инстаграм.

Читайте також: В українській вишиванці: Санта Дімопулос зворушливо обійняла новонароджену дочку на фото

Певица, которая также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой, призналась, что выбрать имя для дочери было не легко.

Как вспомнила Санта, во время беременности ее муж Игорь Кучеренко в шутку называл будущую девочку Зинькой. А на последних неделях супруги рассматривали два варианта – Тиана и Микелла. Впоследствии Димопулос решила обратиться к услугам астрологов, которым она после рождения дочери выслала все данные.

Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для нее – София. В общем, девочка была без имени 3 дня. Потом мой муж просто пошел в мэрию и записал ее София,
– рассказала знаменитость.

 

 

blog_ava
Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
сегодня
4503
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
сегодня 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
144
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 1937
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1067
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1053
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
1 октября 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
366
Новости
Больше новостей
Залиште відгук