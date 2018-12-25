Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая

Откуда на самом деле взялся добрый дедушка, дарующий детям радость на зимних праздниках – никто не знает. Образ настолько древний, что кажется вечным, окутанным тысячей тайн. Поэтому будет трудно поверить, что современным воплощениям Николая – Санта-Клаусу и Деду Морозу – нет еще и сотни лет. Наш украинский Святой Николай приносил им подарки – а, может, иногда и розги – еще когда те были детьми.

Обычай раздавать подарки именно в День Святого Николая, 6 декабря – по Григорианскому календарю, согласно которому живет большинство христианского мира – пришел из Германии. Примечательно, что особую популярность он приобрел как раз после того, как его запретили.

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Кто раздает подарки в других странах

Основатель Реформации Мартин Лютер боролся с культом святых и отменил празднования их дней. Тогда обычай дарения передвинулся ближе к концу года, на период рождественских ярмарок, и радовать детей стал не Николай, а Иисус-младенец.



Святой Николай гуляет по улицам украинского Львова

В период Контрреформации обычаи перепутались, и Николай начал одаривать детей 25 декабря, на Рождество католического и протестантского мира. Поэтому от 1605 года и далее летописи пестрят упоминаниями о подарках от Николая на Рождество и украшених елках. Она, к слову, на немецком так и называется Weihnachtsbaum – "Рождественское дерево".



Грузинский Николай – Товлис Бабуа – общается с детьми в Тбилиси

Интересные особенности имеет нидерландская версия Святого Николая – Синтерклаас. Этот белокожий дедушка ходит к детям вместе с чернокожим Питом. Популярен этот персонаж до сих пор, и отчасти благодаря тому, что не утихают споры об отношениях Синтера и Пита: критики возмущены, что те как хозяин и раб, а более умеренные считают, что Пит просто обмазался сажей, пролезая сквозь трубы вместо напарника-чистюли.



Синтерклаас и Черный Пит прибыли в Амстердам

Нидерландская пара прибывает в Королевство еще в середине ноября кораблем, и это транслируют в прямом эфире. Затем Николай на белом коне въезжает в город, где его обязательно встречают местные мэры.



Санта в Ирландии – в традиционно зеленом наряде, в знак поддержки Святого Патрика

К шестому декабря Синтерклаас и Пит путешествуют страной, изучая, все ли дети вели себя послушно, посещая школы, больницы, универмаги. И, наконец, на следующий день дети находят под подушкой подарки. Или – мешочек с солью или углем, если были непослушными.



А вот такой "Николай" в басков, в Испании. Зовут его Олентцеро

Очень популярен во франкоязычных странах Пер-Ноэль. Он давно ходит в сопровождении своего антагониста Пер-Фуетера, вооруженного розгами, чтобы наказывать непослушных детей.



Пер-Шаланд с Крампусом готовятся к Рождеству в Швейцарии

Рядом в Швейцарии хозяйничает Пер-Шаланд, Папа-Рождество – дедушка с белой бородой, в красной шубе и с остроконечным колпаком на голове. Ездит он верхом на осле, носит мешок с подарками, а рядом таскает с собой вреднющу бабу по прозвищу Шошвьей. Что она делает с непослушными детьми на праздники – лучше не описывать.

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В фольклоре альпийского региона вместо бабы упоминается часто и мохнатый и рогатый Крампус, который также наказывает непослушных детей.



"Бадняки" пока улыбаются, но они еще не знают, что со временем их сожгут

В славянских странах есть свои необычности зимних праздников. Сербия, например, отмечает Рождество 7 января, как и Украина и многие страны православного исповедания, и также имеет своего "рождественского деда", которого называют Деда Мраз. И все бы ничего, но обязательным атрибутом гуляний является полено, "Бадняка", которое во время празднования лежит дома, а потом его сжигают – обязательно в присутствии высших иерархов Сербской православной церкви.



Микулаш и чешский "Вертеп"

А вот в Чехии, кроме Николая-Микулаша подарки детям разносил Ежишек, Иисус-младенец. Впрочем, Ежишек –существо бестелесное и не может перед магазинами заманивать покупателей, как Санта-Клаусы, поэтому не стал слишком популярным.



Увлин Увгун, самый настоящий "Мороз" Монголии и Средней Азии

Российский Дед Мороз также является сочетанием Святого Николая и Мороза, персонажа славянского фольклора. Но образ современного Деда сложился в советские времена, в 30-х годах прошлого века, когда после двух десятилетий запрета коммунисты решили снова разрешить праздновать. Но не Рождество, конечно, а Новый Год.

Вот такой он – российский Дед Мороз

Гардероб у деда богат. Имеет он несколько шуб голубого, синего, красного и белого цветов, но на ногах исключительно валенки – с обувью не сложилось. Где-то достал дедушка трое лошадей, сани и внучку Снегурочку. Хотя сначала с ним ходил мальчик в красной шубе и шапке. Видимо, какой-то пионер.



СССР. И даже не будем спрашивать, какие эмоции вызывают эти картинки

В Китае не празднуют Новый год и Рождество, как в христианском мире. Но духом праздника там тоже прониклись. 25 декабря устраивают встречи с едой и подарками. Большой праздник Нового Года у них весной. Там принято дарить детям красные, потому что это цвет изобилия, конверты с деньгами, которые вежливые дети потом отдают своим родителям. Хотя и не всегда.



Шэнь Дань Лаоженя можно считать китайским Николаем

На Ближнем Востоке, в мусульманских странах, Рождество и Новый год считаются чужими праздниками. Тем не менее, традиция дарения там тоже есть. В начале мая к детям приходит добрый дедушка Хизир Ильяс в красном колпаке, зеленом шарфе и зеленом же халате с цветастой вышивкой.



Хизир Ильяс также щедр на подарки

В Иране подобную роль играет пара дедушки и бабушки – это Аму Новруз, Дядя Новый Год, и Нане Сарма, Тетушка Мороз. Пара то они пара, но фамилии у них разные, и встречаться они могут только раз в год, во время иранского Нового Года. А остальное время Аму сопровождает Хаджи Фируз, юноша с черной кожей в красном.

Ирак и Африка имеют своего Николая и называют его Гуусалех

В США, основанных протестантами и пуританами, символы католического Рождества сначала воспринимали как далекие от подлинного смысла христианства. Но популярность Рождества возобладала, и 1895 году праздник признали общенациональным и даже выдали выходной день по этому поводу.



"Типичный" американский Санта-Клаус

Европейские и американские представления о снежном Рождестве странно выглядят в Бразилии из-за жаркой погоды в 35 градусов, однако и там его празднуют с размахом, за бразильским обычаем. Местный Папа-Ноэль, "Рождественский Папа", также получает письма от детей и дарит подарки, только вот шубы не носит.



В Бразилии Папа-Ноэль "на одной волне" с местной погодой и людьми

В Скандинавии подарки зимой сначала приносил козел. Языческие традиции, ничего не поделаешь. В Швеции к козлу присоединился Святой Николай, а затем их образы сплелись еще и с домовым Томтеном, издавна популярным. И вышел Юлтомтен – такой себе рождественский домовой с рожками.

Это – Йоласвейнарнир, он живет в Исландии и приходит к детям в зимние праздники с подарками

Йоулупукки – финский рождественский дедушка – дословно переводится как "рождественский козел". Он еще в XIX веке изображался в козьей шкуре и даже с рожками, а ныне приобрел традиционный вид – дедушки с белой бородой, в красной шубе и шапке.



Юлниссаар – давний шведский даритель, образ которого сплелся с Санта-Клаусом

И откуда взялся этот новый "традиционный" образ?

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Откуда взялся Санта-Клаус

В 1822 году преподаватель Колумбийского университета США Клемент Кларк Мур написал и опубликовал поэму, которая называлась "Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая". В ней рассказывалось о Санта-Клаусе, сказочном персонаже, который дарит детям подарки.



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Книга стала настолько популярной, что уже в следующем поколении американцев за каких-то двадцать лет каждый знал, кто такой Санта-Клаус, а также имена восьми его волшебных оленей. Девятый, Рудольф с красным носом, светящийся в темноте, появился несколько позже.

А вот такой Юлениссен – Санта из Швеции, уже без атрибутов языческих времен

Как так получилось? А как получилось, что персонажи Николая Гоголя с "Ночь перед Рождеством" цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", написанного, кстати, тогда же, в 1830-1832 годах, сегодня известны каждому украинцу?



Вот такой он, современный финский Йоулупукки, "рождественский козел"

Но вернемся к Санте. В 1863 году знаменитый художник Томас Наст нарисовал Санта-Клауса из поэмы Мура в, не поверите, серии политических карикатур. Рисунки Наста стали, как теперь говорят, "вирусными", и художник выпустил очень много комиксов про Санту как своеобразного супергероя, который дарит детям подарки.



Красивый современный образ западнославянского Дзяды Мраза, он же – Святой Николай

Именно в этих комиксах был подробно описан быт Санты, забавные сценки из его жизни, Северный полюс как место проживания, специальная книга, где Санта записывает плохие и хорошие поступки детей.



"Самый популярный" даритель Средней Азии – Аяз Ата

Если смотреть на рисунки Наста в хронологии, можно заметить, как толстый пожилой эльф трансформируется в реалистического и веселого персонажа, теперь всем нам хорошо известного. Говорят, рисовал Наст Санту из себя, ведь сам художник был толстеньким небольшим мужчиной с пышными усами и окладистой бородой.

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А потом еще раз чудо сделала реклама. Как раз тогда, когда в Союзе позволили Новый год и Деда Мороза, в 1930-х годах "Кока-Кола" запустила рекламную кампанию для увеличения продаж холодных напитков в зимнее время.



Современный образ Санты возник благодаря рекламе

На основе поэмы Мура и рисунков Наста некий Хэддон Сандблом нарисовал того самого Санта-Клауса, которого сейчас знает весь мир.