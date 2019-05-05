Сара Джессика Паркер поразила выходом в потрясающем платье от Elie Saab

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила церемонию награждения GLAAD Media Awards. На светском мероприятии актриса блистала в роскошном королевском платье от Elie Saab.

Если вспомнить героиню Кэрри Брэдшоу из любимого сериала "Секс в большом городе", то можно заметить, что ее образ часто дополнялся воланами на рукавах, декоративными цветами и другими необычными деталями. Так, накануне исполнительница легендарной роли Сара Джессика Паркер появилась в похожем образе на премии GLAAD Media Awards.

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Голливудская актриса выбрала роскошное платье от ливанского модельера Elie Saab, в котором просто сияла на красной дорожке перед церемонией награждения. Сара Джессика Паркер выбрала платье с массивными воланами на рукавах в сине-бирюзовых оттенках с элементами оранжевого. Изюминкой ее образа был большой декоративный цветок в волосах и ярко подведенные голубыми тенями глаза.

Сара Джесіка паркер
Сара Джессика Паркер / Instagram / @sjp_daily

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Instagram / @sjp_daily

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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