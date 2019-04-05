Сара Джессика Паркер прогулялась в пижаме по улицам Нью-Йорка: яркие фото

Звезда сериала "Секс и город" охотно примеряет интересные и необычные наряды для светских выходов или прогулок по городу. На этот раз 54-летняя Сара надела нежную шелковую пижаму и каблуки.

Такой, на первый взгляд, чудаковатый образ вполне гармонично вписывается в современные фэшн-тренды. Хотя наибольшую популярность костюмы-пижамы или бархатные шортики имели еще прошлым летом, но это не помешало Паркер еще раз напомнить, что мода является абсолютно гибким и циклическим явлением.

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Свой бельевой стиль она продемонстрировала благодаря белому шелковому костюму, леопардовой майке, каблукам серого цвета и черной сумочке. Образ звезда дополнила черными очками и украшениями на шее. Ее волосы развивались от ветра, а внешний вид актрисы просто излучал счастье.

Сара Джессика Паркер в пижаме в Нью-Йорке / Instagram / @sarahjessicaparker

В шелковой пижаме ты выглядишь роскошно, и даже не нужно переодеваться, когда просыпаешься утром, – говорится в подписи к яркому фото.

По-весеннему свежий образ очень понравился поклонникам Сары в Instagram, а затем они оценили ее вне сотней тысяч предпочтений.