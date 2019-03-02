Счастье быть мамой: Оля Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения

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Маша и Оля Полякова
Маша и Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поздравила свою старшую дочь Машу с днем рождения. Девочке в субботу, 2 марта, исполняется 14 лет.

Оля публично написала поздравления на своей странице в Instagram.

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Полякова похвасталась тем, что в своем возрасте ее дочь является самостоятельной, ответственной и доброй девочкой.

Я помню каждое мгновение с момента как ты появилась и 14 лет учила меня быть мамой. Скажу тебе, ты не плохо справлялась... Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой! Обязательно будь здоровой и счастливой. Также помни, что перед тобой открыты все дороги и нет препятствий, они только в мыслях! Так что пусть все, что ты захочешь, сбудется,
– отметила в подписи звезда.

В комментариях поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также заявили, что Маша – мамина копия.

 

Сама же Маша также опубликовала откровеннее фото, на котором позирует в купальнике в бассейне. "Ну что ж, с днем Рождения меня", – лаконично подписала снимок дочь Поляковой.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
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