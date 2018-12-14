Счастливая и влюбленная Дженна Дуан пришла поддержать нового бойфренда на премьере спектакля

После развода с Ченнингом Татумом голливудская актриса долго не рассматривала и сразу нашла ему замену. Поэтому в четверг, 13 декабря, Дженна Дуан в ярком наряде посетила премьеру спектакля, в котором ее новый избранник Стив Кази играет главную роль.

Премьера спектакля Love Actually Live состоялась в Беверли-Хиллз в четверг, 13 декабря. В рамках фестиваля Performing Arts актеры кино брали участие в романтическом спектакле. Одну из ведущих ролей сыграл новый бойфренд Дженны Дуан, Стив Кази. Бывшая жена Ченнинга Татума пришла его поддержать.

Читайте также: В сети сравнили экс-жену и новую девушку Ченнинга Татума: реакция певицы

На торжественном вечере актриса появилась в ярком и слегка откровенном костюме. Широкие брюки и топ цвета марсала удачно подчеркнули стройную фигуру Дженны. Она выглядела довольно счастливой, много улыбалась и с удовольствием позировала перед камерами.



Дженна Дуан на премьере спектакля у нового бойфренда / Instagram / @channing__jenna__tatum



Актриса выбрала яркий наряд для торжественного вечера в Беверли-Хиллз / Instagram / @channing__jenna__tatum



Дженна Дуан / Instagram / @channing__jenna__tatum



Дженна Дуан и Стив Кази / Instagram / @justjared

Совместных снимков от фотографов у пары нет, однако счастливая пара сделала одно селфи после окончания спектакля. Также гости праздника поделились романтическим моментом. После финальных аплодисментов Дженна расплакалась, а Стив сошел со сцены и нежно ее поцеловал.

Влюбленные на премьере в Беверли-Хиллз / Instagram / @danielled2mgmt

Стоит напомнить, Ченнинг Татум и Дженна Дуан сообщили о разводе в октябре 2018 года. Пара подала заявление в суд Лос-Анджелеса. После 9 лет брака актеры нашли в себе силы разойтись мирно, чтобы не травмировать 5-летнюю дочь Эверли.