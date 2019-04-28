Счастливы вместе: Дженнифер Лопес пошла на свидание с Алексом Родригесом – фото

Популярная 49-летняя певица Дженнифер Лопес и ее любимый профессиональный игрок бейсбола Алекс Родригес попали в объективы папарацци вблизи ресторана Nobu в пятницу вечером, 26 апреля, в Нью-Йорке.

У Джей Ло были действительно насыщенные дни из-за съемок в новом фильме Hustlers, поэтому прогулка и ужин с любимым помогли ей отдохнуть от рабочих дней. Об этом сообщает издание Just Jared.

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Для выхода Дженнифер надела меховой шарф на теплый жакет, светлые удобные брюки и серые замшевые ботильоны на каблуке.

Добавим, в марте звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о женитьбе, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Just Jared



Дженнифер Лопес / Just Jared