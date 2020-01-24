Секреты долголетия Мика Джаггера, который в 73 года стал отцом

В конце 2016 года у легендарного певца, фронтмена культовой группы The Rolling Stones, Мика Джаггера родился сын. Вы можете сказать, что в этом нет ничего необычного. Но Майкл восьмой раз стал отцом в возрасте 73 года. На тот момент он уже был прадедушкой. О впечатляющих секретах долголетия рок-звезды - читайте далее.

Мик Джаггер – это рок-звезда, которая в прошлом попробовала чуть ли не все, что угнетает здоровье: наркотики, алкоголь, вредная еда, мягко говоря, не стабильный режим сна. Несмотря на все это, артист хорошо выглядит и чувствует себя в свои 76 лет.

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Впечатляет, но особых секретов по собственному стилю жизни и манере питания Джаггер не делает. Секс, наркотики и рок-н-ролл – это не только кредо большой части рок-музыкантов, но и краткая биография Мика. Певец признавался, что в разные времена его карьеры на первое место из этого трио выходил то секс, то наркотики. Понятно, что с таким стилем жизни, долго на сцене не попрыгаешь. Гульки начали вылезать боком.

Поэтому Джаггер кардинально изменился. Он бросил курить, отказался от алкоголя и наркотиков. И начал гораздо более пристально следить за тем, что попадает на его тарелку. Певец стал настоящим фанатом органической пищи.

Авокадо

Предпочтения своего кумира подхватила армия поклонников звезды. В рацион Мика имеют шанс попасть только натуральные продукты. Особенно по вкусу звезде авокадо. О предпочтениях, особенно рок-старов, дискутировать не будем. Только нужно отметить, что этот зеленый фрукт — идеально вписывается в философию здорового питания, которую для себя выбрал музыкант.

Авокадо почти на треть состоит из полиненасыщенных жиров. Они помогают поддерживать наши сосуды в необходимом тонусе.



Авокадо почти на треть состоит из полиненасыщенных жиров / Фото: Grit and banter

Правда, мы с вами не сэр Мик Джаггер, поэтому часто можем наткнуться на твердые, незрелые плоды этого фрукта. Их срывают заранее, чтобы они пережили дальнюю дорогу. Например, из Испании в Украину. Но выход есть – просто положите авокадо в бумажный пакет на несколько дней. Желательно с яблоками, которые выделяют этилен. Он простимулирует процесс созревания зеленого фрукта. За три – четыре дня авокадо размягчится и станет пригодным к употреблению.

Больше о том, как выбрать авокадо и с чем его вкусно совместить – читайте здесь.

Но вкуса этот фокус фрукту не добавит. Да и не надо. Собственно, отсутствие какого-то акцентированного вкуса и является фишкой зеленого плода. Авокадо подчеркивает качества других продуктов. Поэтому легко вписывается во всевозможные рецепты. Повара любят добавлять авокадо в салаты. Главное – знать меру. Ведь несмотря на всю свою пользу, зеленый фрукт остается жирным, а следовательно – калорийным. Поэтому авокадо должно дополнять меню, а не быть его главным элементом.



Авокадо легко вписывается во всевозможные рецепты / Фото: Pinterest

Паста

Рацион Мика очень разноцветный и полезный. Еще недавно певец много времени и сил тратил в туре: постоянные переезды и энергичные выступления на сцене. Чтобы зажигать в своем почтенном возрасте, Джаггер перед выступлением подпитывается большой порцией пасты. Так он получает много энергии. Которую, конечно, оставляет на сцене. Поэтому она не откладывается лишними килограммами.



Джаггер перед выступлением подпитывается большой порцией пасты / Фото: Getty Images

Говорят, что за многочасовой концерт певец преодолевает на сцене до 20 километров. И почти все это в танцах. Даже в то время, когда The Rolling Stones активно гастролируют, Мик не мучает себя диетами. Певцу смакует полезная еда. Он охотно употребляет смузи, цельнозерновой хлеб, витамины. Мясо курицы, рыба, бобы, картошка — все это можно увидеть на столе звезды.

Спорт

Джаггер всегда был спортивным мужчиной. В школе он занимался баскетболом. Потом был балет, пилатес и йога. Отец Мика работал преподавателем физкультуры, он дожил до 93 лет. Так что с генами у звезды, похоже, все в порядке. Еще до недавнего времени, до операции на сердце, Джаггер тренировался по шесть дней в неделю. Пробежка, велосипед, плавание или кикбоксинг – все, чтобы оставаться в тонусе. Звезда убеждает, возраст учитывать не стоит. Надо всегда оставаться активным.



Выступление Мика Джаггера / Фото: Getty Images

О роскошной форме Джаггера даже сочиняют песни. Maroon 5 вместе с Кристиной Агеллерой выпустили хит Moves Like Jagger. Двигаться как Мик, когда тебе уже под 80 – это мечта для артистов.

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В апреле 2019 года Майклу успешно прооперировали сердце. Только хирургическое вмешательство прервало гастроли The Rolling Stones Америкой. Но менеджер культовой группы недавно намекнул, что ребята готовят новый альбом. Поэтому фаны ждут прощальный тур во второй половине года.