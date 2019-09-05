Секреты молодости и пикантная съемка: Дженнифер Энистон стала звездой журнала InStyle

В 50 лет голливудской актрисе Дженнифер Энистон удается выглядеть потрясающе. Звезда с легкостью щеголяет своей стройной фигурой и соглашается на пикантные съемки.

На днях она стала главной героиней журнала InStyle. Для издания актриса снялась в эффектной фотосессии, показав вблизи свое лицо и примерив достаточно пикантные образы. В частности, на страницах издания читатели смогут увидеть Дженнифер Энистон в полосатой майке на завязках, роскошном белом костюме, надетом на голое тело, и кожаной куртке.

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Большое внимание привлекло и интервью знаменитости. Дженнифер Энистон призналась, что в 50 лет чувствует себя молодой, а после дня рождения у нее ничего не изменилось. А вот вопрос или комментарии о возрасте она считает нарушением этикета и хотела бы, чтобы люди воздержались от подобных разговоров.

Первой мыслью после того, как мне исполнилось 50, было: "О, вот это цифра". Кроме этой цифры, больше ничего не изменилось. Физически я чувствую себя просто невероятно. Так странно, когда люди вокруг кричат: "Ты потрясающий вид для своего возраста!" Я думаю, в нашем обществе необходимо ввести своеобразный этикет относительно разговоров о возрасте и запретить подобное,

– отметила Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон снялась для глянца/ Фото: InStyle

В то же время актриса решила откровенно рассказать, как ей удается выглядеть так потрясающе в 50. Дженнифер Энистон убеждена, что на это повлияли ее гены: бабушка актрисы и в 98 лет могла похвастаться мягкой и ухоженной кожей, хотя использовала только оливковое масло.

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Сама же Дженнифер еще с 15 лет позаимствовала урок от своей мамы, которая ежедневно увлажняла кожу маслами и косметологическими маслами. Кроме этого, актриса тщательно следит за своим рационом и каждое утро начинает со стакана сельдерейного сока и комплекса биодобавок к пище. А вот что касается волос, то Дженнифер Энистон регулярно посещает стилиста и минимум раз в месяц делает окраску.

Не буду врать: я не хочу седых волос на своей голове! – добавила она.



Дженнифер Энистон / Фото: InStyle

Не обошла Дженнифер Энистон и вопросов о работе. Журналисты откровенно спросили актрису о ее отношении к движению #MeToo, который выступает против сексуального насилия над женщинами. Эта тема была близка для Дженнифер, ведь в сериале с ее участием главный герой теряет работу из-за обвинений в харассменте. В киноленте "Утреннее шоу" Энистон сыграла роль его коллеги, которая борется с сексизмом.

"Наш сериал рассказывает о злоупотреблении властью, женщинах и сексизме. Мы выпустили его летом 2017 года, а осенью того же года разразился скандал с Харви Вайнштейном. В тот момент мы с Риз Уизерспун (актриса также играет в "Утреннем шоу", – LifeStyle 24) подумали, что наша лента как раз отражает эти реальные события. Как будто таким образом Вселенная просил вскрыть это патриархальное общество", – призналась Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон об отношении к сексуальным домогательствам / Фото: InStyle



Актриса Дженнифер Энистон / Фото: InStyle