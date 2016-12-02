Секреты супермодели: что слушает, как одевается и кем вдохновляется Рози Хантингтон-Уайтли
Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли рассказала свои секреты стиля и откуда супермодель берет вдохновение для создания идеальных образов ежедневно.
Об этом Рози рассказала в интервью изданию W Magazine.
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Идеальная одежда для выходного дня: "Вязаный свитер, черные леггинсы или джинсы и удобная футболка"
Икона стиля: "зависит от настроения, но мне всегда нравятся Эммануэль Альт, Кристин Сентенери и Джорджия Тордини. У них есть свой стиль, индивидуальность, и при этом они выглядят расслабленно"
Лучший модный совет: "Покупать хорошую классику и выбирать одежду в одной цветовой палитре. Мне всегда нравится черный цвет, оттенки белого, темно-синий и нейтральные цвета. Они сочетаются друг с другом и никогда не выходят из моды".
Первая крупная модная покупка: "Сумка Silverado от Chloé. Я собирала на нее деньги со своих первых модельных работ. Звонила маме и спрашивала, нормальная идея – тратить такие деньги на сумку?"
Самое ценное владение в шкафу: "Мои старые пальто от Céline"
Подростковый стиль: "я носила клоги на платформе, брюки карго и укороченные топы. А чуть позже начала одеваться в стиле бохо – мне очень нравилась Сиенна Миллер"
Любимый образ на красной дорожке: "Любой от Versace!"
Всегда в сумке: "Бальзам для губ, деньги, обычно влажные салфетки для рук и ассортимент детских игрушек"
Песня, которую можно послушать, когда собираешься: "Я все время слушаю разные альбомы. Сейчас это музыка группы H.E.R. на повторе"
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