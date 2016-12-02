Секреты супермодели: что слушает, как одевается и кем вдохновляется Рози Хантингтон-Уайтли

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Коллаж 24 канал

Ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли рассказала свои секреты стиля и откуда супермодель берет вдохновение для создания идеальных образов ежедневно.

Об этом Рози рассказала в интервью изданию W Magazine.

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Идеальная одежда для выходного дня: "Вязаный свитер, черные леггинсы или джинсы и удобная футболка"

Икона стиля: "зависит от настроения, но мне всегда нравятся Эммануэль Альт, Кристин Сентенери и Джорджия Тордини. У них есть свой стиль, индивидуальность, и при этом они выглядят расслабленно"

 

Лучший модный совет: "Покупать хорошую классику и выбирать одежду в одной цветовой палитре. Мне всегда нравится черный цвет, оттенки белого, темно-синий и нейтральные цвета. Они сочетаются друг с другом и никогда не выходят из моды".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Первая крупная модная покупка: "Сумка Silverado от Chloé. Я собирала на нее деньги со своих первых модельных работ. Звонила маме и спрашивала, нормальная идея – тратить такие деньги на сумку?"

Самое ценное владение в шкафу: "Мои старые пальто от Céline"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Подростковый стиль: "я носила клоги на платформе, брюки карго и укороченные топы. А чуть позже начала одеваться в стиле бохо – мне очень нравилась Сиенна Миллер"

Любимый образ на красной дорожке: "Любой от Versace!"

Всегда в сумке: "Бальзам для губ, деньги, обычно влажные салфетки для рук и ассортимент детских игрушек"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Песня, которую можно послушать, когда собираешься: "Я все время слушаю разные альбомы. Сейчас это музыка группы H.E.R. на повторе"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Victoria's Secret Мода
Источник: 24 канал
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