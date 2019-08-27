Секс-скандал продолжается: Харви Вайнштейн получил новые обвинения в суде

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Харви Вайнштейн: продолжение нашумевшего скандала
Харви Вайнштейн: продолжение нашумевшего скандала / variety.com

Уже более 2 лет Голливуд не прекращает говорить о скандальном продюсере Харви Вайнштейне. В понедельник, 25 августа, к десятку обвинений добавились еще два.

Как сообщает "Голос Америки", во время судебного заседания Харви Вайнштейн не признал себя виновным в многочисленных сексуальных домогательствах. Кроме этого, он с улыбкой выслушал новые два заявления, которые судьи присоединили к резонансному делу.

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По данным американских СМИ, обвинения поступили от звезды сериала "Клан Сопрано" Аннабелла Шиорры. Актриса активно поддерживала движение #MeToo, созданное для противодействия сексуальному насилию. Тогда в комментарии журналу New Yorker она заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее у нее дома в 1993 году. Сам продюсер ранее опровергал это заявление, утверждая, что интимные отношения не были насильственными.

Кроме этого, журналисты нашли объяснение, почему Аннабелла Шиорра обратилась в суд настолько поздно. Актриса хочет, чтобы ее заявление попало в начальные обвинения, поэтому она смогла бы дать официальные показания в зале суда. Однако служители Фемиды уже отозвали ходатайство, поскольку звезда не рассказала свою историю присяжным.

В то же время адвокаты Харви Вайнштейна назвали заявление Шор отчаянной попыткой сделать что-то в последний момент. Судебное заседание перенесли на 6 января 2020 года.

В чем обвиняют Харви Вайнштейна?
Громкий секс-скандал с участием продюсера вспыхнул в 2017 году. Тогда более 100 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После обнародования первых заявлений против Вайнштейна в США начало активно действовать движение против таких преступлений.

Официально Харви Вайнштейну выдвинули только три обвинения. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.

Гарві Ванштейн
Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств / LifeStyle 24

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Секс-скандал Голливуд Харви Вайнштейн
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