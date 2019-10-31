Сексуальная русалка: Кайли Дженнер прикрыла обнаженную грудь "ракушками"

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Хеллоуин-2019: Кайли Дженнер в сексуальном наряде
Хеллоуин-2019: Кайли Дженнер в сексуальном наряде / Instsgram / @kyliejenner

Одна из самых известных американок Кайли Дженнер поразила своих поклонников сексуальным образом на Хеллоуин. Бизнесвумен и модель выбрала провокационный костюм русалки, показав свои соблазнительные формы.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают мистический праздник Хеллоуин. По традиции, люди переодеваются в костюмы мифических персонажей или киногероев и посещают шумные вечеринки. Знаменитости не обходят этот ритуал, поэтому в сети делятся эффектными снимками на Хеллоуин.

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Американская миллиардерша Кайли Дженнер – одна из тех, кто в восторге от жуткого праздника. В 2019 году она решила перевоплотиться в сексуальную русалку Ариэль, примерив соответствующий костюм. Перед поклонниками блогер появилась в белье в форме ракушек и изумрудной юбке с большим разрезом. Наряд был очень реалистичным и подчеркивал сексуальные формы Кайли Дженнер.

Образ знаменитая миллиардерша дополнила сумочкой в ​​форме друга Ариэль – рыбки Флаундера. Парик с длинными красными волосами, сетчатое болеро с жемчугом и эффектный макияж завершили провокационный look Кайли Дженнер.

Сексуальный образ Кайли Дженнер на Хэллоуин / Instsgram / @kyliejenner

Но это не единственный образ на Хеллоуин, который примерила Кайли Дженнер. На днях она стала приглашенной гостьей еще одной костюмированной вечеринки, куда пришла в провокационных нарядах моделей Playboy. Кайли отдыхала со своими подругами и, по традиции, устроила фотосессию перед выходом из дома.

Кайлі Дженнер в образі моделі Playboy
Кайли Дженнер в образе модели Playboy / Instsgram / @kyliejenner

Модель Кайлі Дженнер
Модель Кайли Дженнер / Instsgram / @kyliejenner

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Хэллоуин Кайли Дженнер
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