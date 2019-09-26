Сексуальная Стелла Максвелл сфотографировалась в любимом белье: горячее фото модели

29-летняя топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл откровенно сфотографировалась в красивом комплекте белья. Новозеландская звезда подиумов не позволяет поклонникам забывать, что у нее роскошная фигура.

После участия Стеллы Максвелл в миланской неделе моды, где она дефилировала на подиуме в одежде от Versace и Moschino, знаменитость решила устроить себе ленивый день в домашнем наряде. Однако даже будни модели не могут пройти без роскошного и одновременно стильного фото, если не для глянца, то хотя бы на страницу в Instagram.

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Тем более, если на ней эффектный комплект белья от популярного бренда Victoria's Secret. Стелла Максвелл сфотографировалась в лифчике и трусиках, покрытых кружевом, пудрового оттенка, обозначив любимую марку под фото. Стоит напомнить, что с 2015 года 29-летняя модель гордо носит звание "ангела" Victoria's Secret.

Перед камерой модель позировала, повернув корпус, поэтому, как на фото заметно, ее тонкую талию легко можно обхватить рукой. А над пышными ягодицами и стройными ногами Стелле, вероятно, приходится активно работать, чтобы поддерживать в таком же тонусе.



Стелла Максвелл / Instagram / @stellamaxwell