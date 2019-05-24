Сексуальная Тина Кароль поделилась снимком, на котором видно ее упругий пресс

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Знаменитая соблазнительница и звезда украинского шоу-бизнеса Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком. Певица показала фанатам результат плодотворной работы в спортивном зале – она засветила упругий пресс перед камерой.

Об умении Тины Кароль очаровать и влюбить в себя каждого ходят легенды! Так, украинская певица действительно является обладательницей редкой харизмы и соблазнительности даже тогда, когда на ней закрытое платье. Однако она не забывает делиться с поклонниками и сексуальными снимками, которые в очередной раз доказывают, что она много работает над своим телом.

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Новое горячее фото Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram. Несмотря на то, что снимок был в черно-белом варианте, темные тона добавили еще больше соблазнительности. На фото поп-дива украинского шоу-бизнеса появилась в нижнем белье, которое состояло из топа и широких трусиков. Известная кокетка сексуально положила руку на живот, будто акцентируя внимание на упругом прессе. Ее взгляд был игриво направлен в камеру, а на лице сияла легкая улыбка.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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