Селена Гомес сделала новое тату, похожее на такое же, как у Джастина Бибера

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Селена Гомес показала новое тату / Instagram / @selenagomez

Американская певица Селена Гомес ошеломила своих фанатов в сети. Артистка показала новое тату, которое очень напоминало рисунок, как у Джастина Бибера..

Соответствующее фото появилось на инстаграм-странице Селены Гомес. На нескольких кадрах артистка показала, как готовилась к выступлению на American Music Awards. Впервые Селена вышла на сцену такого масштабного шоу после лечения от депрессии и панических атак. Перед камерой она появилась в стильных платьях, а на одном фото обнажила бедра и показала новое тату.

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На фото видно, что Селена Гомес выбрала себе руки, сложенные в молитве, и четки. Символическое тату сразу же вызвало оживленное обсуждение в сети, ведь все фанаты артистки убеждены, что рисунок она посвятила Джастину Биберу.

Селена Гомес показала нове тату
Селена Гомес показала новое тату / Instagram / @selenagomez

Такое предположение пользователи сети сделали из-за того, что у поп-артиста есть похожее тату на ноге. Джастин Бибер сделал его в 2014 году и выбрал также руки, сложенные в молитве, и лицо Иисуса сбоку.

Джастін Бібер показав своє тату
Джастин Бібер показал свое тату / Getty Images

Что известно о романе Селены Гомес и Джастина Бибера?
Селена и Джастин познакомились еще в подростковом возрасте, когда только начинали покорять шоу-бизнес. Чтобы привлечь к себе большее внимание журналистов и фанатов, в 2010 году артисты начали активно выходить вместе на светские мероприятия, провоцируя таблоиды на слухи о романе. Однако подтверждать отношения певцы не спешили до совместного отдыха. С тех пор журналисты не успевали за развитием отношений Селены Гомес и Джастина Бибера, ведь пара то объявляла о разрыве, то вновь была вместе.

Окончательно завершился роман в 2018 году. Тогда Джастин Бибер решил поставить точку в отношениях, вернувшись к своей бывшей девушке Хейли Болдуин. Такой выбор Селена приняла болезненно: звезда попала в психиатрическую больницу, пережив нервный срыв и депрессию. В конце сентября 2019 года Джастин и Хейли официально поженились, а Гомес после лечения взялась восстанавливать свою карьеру. Сейчас певица готовит к выпуску новый альбом, в котором две композиции посвятила бывшему возлюбленному.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Джастин Бибер Тату Селена Гомес
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