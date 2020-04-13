Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии для глянца: эротические фото
Популярная американская певица Селена Гомес продолжает поражать поклонников. Звезда позировала в эротической фотосессии для журнала Interview в образе очаровательной работницы шиномонтажа.
Селена Гомес украсила обложку апрельского номера издания и дала откровенное интервью. Девушка поразила поклонников соблазнительным образом на фотосессии. Она, перепачканная, предстала в соблазнительной роли, чем ошеломила фанатов.
Читайте также: Селена Гомес приобрела дом за 5 миллионов долларов: фото элитной недвижимости
На страницах глянца появилась серия страстных и одновременно дерзких фотографий Селены. Она изображена в различных нарядах, которые подчеркивают стройную и спортивную фигуру. Оригинальности каждому луку придает прическа. Волосы звезды заплетены в косички, что совсем не характерно для нее. На лице сияет макияж с синими стрелками на веках и розовым блеском на губах.
Селена Гомес на обложке журнала Interview / Фото: Interview
В интервью изданию Гомес рассказала, что пережила много трудностей, но надеется, что они никак не повлияют на ее творчество.
Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и через эти моменты, нравится мне это или нет, пролегает моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру,
– поделилась певица.
Страстная Селена Гомес / Фото: Interview
Также знаменитость призналась, что не планировала становиться публичным лицом и когда это все же произошло, то было очень трудно контролировать то, что говорят вокруг. Было много лжи о жизни Селены. Она говорит, что иногда журналисты описывали события ее жизни по-настоящему ужасно.
Результаты эротической съемки Селены Гомес смотрите далее.
Селена Гомес / Фото: Interview
Селена Гомес в обольстительном образе работницы шиномонтажа / Фото: Interview
Сексуальная Селена Гомес / Фото: Interview
Певица Селена Гомес позирует в эротической фотосессии для глянца / Фото: Interview
Селена Гомес в дерзком образе / Фото: Interview
Соблазнительная Селена Гомес / Фото: Interview
Читайте также
-
Jerry Heil показала, как надевает футболку, стоя на руках: потрясающее видеосегодня , 20:28
-
Сергей Притула и Юлия Санина поблагодарили пожарных, которые борются с огнем в зоне ЧАЭСсегодня , 15:34
-
Королева Елизавета II, Мишель Обама и Виктория Бекхэм: звезды поздравляют с католической Пасхойсегодня , 11:47
-
Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавирусасегодня , 20:02
-
Ирина Билык откровенно рассказала о ревности мужасегодня , 16:22
-
Что известно о фильме "Стражи галактики 3": дата выхода и сюжет новинки Marvelсегодня , 18:14