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Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии для глянца: эротические фото

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Селена Гомес / Фото: Interview

Популярная американская певица Селена Гомес продолжает поражать поклонников. Звезда позировала в эротической фотосессии для журнала Interview в образе очаровательной работницы шиномонтажа.

Селена Гомес украсила обложку апрельского номера издания и дала откровенное интервью. Девушка поразила поклонников соблазнительным образом на фотосессии. Она, перепачканная, предстала в соблазнительной роли, чем ошеломила фанатов.

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На страницах глянца появилась серия страстных и одновременно дерзких фотографий Селены. Она изображена в различных нарядах, которые подчеркивают стройную и спортивную фигуру. Оригинальности каждому луку придает прическа. Волосы звезды заплетены в косички, что совсем не характерно для нее. На лице сияет макияж с синими стрелками на веках и розовым блеском на губах.


Селена Гомес на обложке журнала Interview / Фото: Interview

В интервью изданию Гомес рассказала, что пережила много трудностей, но надеется, что они никак не повлияют на ее творчество.

Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и через эти моменты, нравится мне это или нет, пролегает моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру,
– поделилась певица.


Страстная Селена Гомес / Фото: Interview

Также знаменитость призналась, что не планировала становиться публичным лицом и когда это все же произошло, то было очень трудно контролировать то, что говорят вокруг. Было много лжи о жизни Селены. Она говорит, что иногда журналисты описывали события ее жизни по-настоящему ужасно.

Результаты эротической съемки Селены Гомес смотрите далее.


Селена Гомес / Фото: Interview


Селена Гомес в обольстительном образе работницы шиномонтажа​ / Фото: Interview


Сексуальная Селена Гомес / Фото: Interview


Певица Селена Гомес позирует в эротической фотосессии для глянца / Фото: Interview


Селена Гомес в дерзком образе / Фото: Interview


Соблазнительная Селена Гомес / Фото: Interview

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Селена Гомес
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