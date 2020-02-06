Селена Гомес снялась в провокационной съемке для глянца: эротические кадры

Американская певица Селена Гомес стала звездой нового номера Dazed, где примерила несколько очень пикантных и откровенных образов.

Автором фотографий стала Brianna Capozzi, которая специализируется на подобных фотоисториях. Стилист Emma Wyman одела Селену в самые разнообразные вещи в стиле 80-х, которые подчеркивали ее фигуру и пышную грудь, которая выглядывала из-под глубоких декольте. Провокационные позирования певицы, которые редко себе позволяет артистка, добавили перчинки фотографиям.

К теме: Хейли Болдуин примерила летние образы в фотосессии для Elle USA: солнечные фото



Селена Гомес для Dazed / Фото: Brianna Capozzi, Dazed

В интервью для издания Селена Гомес рассказала о постоянной борьбе с депрессией и паническими атаками, которые являются побочными эффектами болезни волчанка, однако требуют отдельного лечения. Впрочем звезда убеждена, что это ее только закаляет и делает сильнее.

"Есть вещи, которые лучше бы со мной не случались вообще. Но без них я бы не стала примером и поддержкой для тех людей, которым пришлось пройти через то же самое. Именно по этой причине я и решилась на написание песни Lose You To Love Me – я надеялась, что она поможет многим людям исцелиться и понять, что они не одиноки со своими проблемами. С выпуском этой песни я также отпустила то, что так долго хранила в своей душе. Поэтому я благодарна судьбе за все нехорошие главы в моей жизни. Я стала намного сильнее и мужественнее", – отметила Селена.

Селена Гомес – Lose You To Love Me: смотрите видео онлайн

Что известно о депрессии Селены Гомес?Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку за последние 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки.