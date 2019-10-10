Селена Гомес возобновила отношения с экс-бойфрендом Найлом Гораном, – СМИ

Фанаты 27-летней Селены Гомес подозревают, что наконец могут порадоваться за своего кумира. В сети обсуждают предполагаемый роман певицы и ее бывшего бойфренда Найла Горана.

Около недели назад в сети появилось фото с Селеной Гомес и Найлом Гораном, после которого западные СМИ накрыла волна обсуждений относительно их предполагаемого романа.

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Большая компания друзей вместе со звездными экс-влюбленными сходили поужинать в один из ресторанов Лос-Анджелеса. На совместном фото Найл Горан нежно обнял Селену за плечо, а она романтично улыбалась в объектив.



Селена Гомес в компании Найла Горана и других друзей / Instagram / @selena_selentor

Однако, если для некоторых фанатов этот жест был подобен дружескому, то после этого в сети появились фото актрисы рядом с домом ее бывшего бойфренда. На фотографиях от папарацци Селена Гомес вышла из машины, забрав из нее пакеты с продуктами, а также большую сумку от Louis Vuitton, наполненную вещами. Она отправилась к дому бывшего парня, не заметив, что за ней следят папарацци.



Селена Гомес рядом с домом экс-бойфренда / коллаж: LifeStyle 24

Также знаменитости провоцируют слухи о романе на своих страницах в инстаграме, публикуя загадочные фото в адрес друг друга.



Найл Горан в инстаграм-сторис