Селена Гомес впервые пришла на кинособытие с младшей сестрой: волшебные фото

Голливудская актриса и популярная певица Селена Гомес активно восстанавливает свою карьеру после лечения депрессии. Знаменитость приняла участие в презентации мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2), куда пришла со своей младшей сестрой Грейси Эллиот.

7 ноября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера "Ледяного сердца 2". Мультфильм привлек внимание миллионов киноманов, ведь авторы проекту продолжили известную историю принцесс Анны и Эльзы. Поэтому на презентацию новинки Disney пришло немало голливудских звезд и журналистов. Среди приглашенных гостей была и Селена Гомес, пришедшая на светское мероприятие со своей 6-летней сестрой Грейси.

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Перед камерами обе красавицы появились в одинаковых нарядах от Marc Jacobs. Образ Селены Гомес и ее сестры состоял из светлого платья с цветочным принтом и накидки, украшенной перьями и крупными пайетками. Талию девушки подчеркнули тонким ремнем.

Пожалуй, Грейси – большая поклонница мультфильма "Ледяное сердце", ведь на красной дорожке она с Селеной Гомес воспроизвела образы главных героинь. Американки были заплетены в стиле Анны и Эльзы и демонстрировали особенно нежные отношения перед камерой.

Надеюсь, что я официально – лучшая старшая сестренка. Она (Грейси, – LifeStyle 24) провела лучший день в жизни. "Холодное сердце 2" было удивительным,

– прокомментировала Селена Гомес.

Кроме Селены Гомес и ее сестры, на презентацию "Ледяного сердца 2" пришли голливудские звезды, которые принимали участие в озвучивании героев мультфильма. В частности, Эван Рейчел Вуд и Кристен Белл, которые засветили роскошные вечерние платья.

Что известно о "Холодном сердце 2"?Новинка кино станет продолжением оскароносного мультфильма о сестрах Анне и Эльзе, который вышел в 2013 году. В центре сюжета – жизнь в королевстве Ерендел, которым правит королева со сверхспособностями. После немалых испытаний в городе царит гармония, а Эльза и Анна занимаются благоустройством и международной политики. Такая идиллия завершится, когда девушки столкнутся с новыми испытаниями: они узнают тайну смерти своих родителей и секреты дара Эльзы.



Премьера мультфильма запланирована на 21 ноября 2019 года. "Ледяному сердцу 2" прочат большой успех, ведь первые тизеры собрали миллионные просмотры на ютуб-канале студии Disney.