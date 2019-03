Селена Гомес выпустила первый клип после госпитализации: видео

Американская певица Селена Гомес вернулась к вокальной карьере после госпитализации с нервным срывом. Артистка представила свою первую видеоработу на песню I Can not Get Enough.

Длительное лечение 26-летней Селены Гомес осталось позади, поэтому она с новыми силами взялась за вокальную карьеру. Артистка записала трек совместно с рэпером Бенни Бланко и певцами в стиле регги и реггетон Джеем Бальвином и Тайне. К новой песне певица уже успела создать эффектное видео, которое покорило сеть. За считанные часы ролик собрал более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Премьеру новой песни I Can not Get Enough Селена Гомес анонсировала в своем блоге. Звезда поделилась несколькими кадрами со съемок и неожиданным признанием. По словам Селены, работа над созданием ролика была очень легкой, что зрители смогут увидеть в ролике.

Представляю вам клип на песню I Can not Get Enough. Не могу поверить, что мы с ребятами сделали это всего за один дубль, даже несмотря на то, что я несколько раз незапланированно упала,

– с юмором призналась Селена Гомес.

По сюжету ролика, музыканты устроили пижамную вечеринку и весело попрыгали на больших кроватях. Селена Гомес предстала перед камерой в стильной пудровой пижаме, что выглядело очень мило. А вот рэпер Бенни Бланко примерил забавный костюм медведя.

Смотрите новый клип Селены Гомес на песню I Can not Get Enough: видео

Что известно про депрессию Селены Гомес?Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку на протяжении последних 1,5 лет: расставание с ее любимым исполнителем The Weekеnd, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно звезда также заявила, что покидает социальные сети, в частности Instagram, на неопределенный срок.



11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стала женитьба Джастина Бибера с Хейли Болдуин.