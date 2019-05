Селфи-веселье над мертвыми: циничные фото в мемориале памяти жертв Холокоста

Немец еврейского происхождения Шахак Шапир является автором проекта Yolocaust, который высмеивает нездоровые чувства людей к соцсетям и селфи как их части.

Дело в том, что токсическая потребность в виртуальном фидбэке толкает людей делать глупости или откровенно циничные вещи в реальной жизни.

Так, немцу надоело наблюдать как сотни туристов и туристок делают неуместно веселые, забавные, забавные фото в мемориале памяти жертв Холокоста в Берлине – в комплексе, который построили, чтобы не забывать о 6 миллионах замученных людей во время Второй Мировой войны.



В мемориальном комплексе установлено 2700 бетонных плит // Shutterstock

Шапир нашел в соцсетях десятки снимков с людьми, которые делают гимнастические упражнения, улыбаются, прыгают, жонглируют, и сравнил их с документальными из немецких концлагерей.

Проект получил название Yolocaust от сочетания двух слов. YOLO (You Only Live Once) – ты живешь только раз; сленговая трактовка – слово, которым оправдываются люди после того, как сделают глупость. И Holocaust – Холокост.

Yolocaust был основан в 2017 году. Тогда Шапир пообещал, что удалит фото, если кому-то из героев или героинь на них станет стыдно. Но проект получил такую огласку, что снимки-сравнения продублировали сотни мировых изданий. И теперь эти фотографии гуляют по интернету как напоминание о токсичности соцсетей в борьбе между лайками и человечностью.

В Instagram появился аккаунт, который в своих Stories рассказывает об ужасах Холокоста через призму одного человека – 13-летней Евы Хейман. Сериал основан на реальных событиях. Девочка в 1944 году погибла в Освенциме. Сценарий писали, опираясь на ее дневник. В нем Ева подробно описала свою жизнь нескольких военных месяцев. Чтобы заинтересовать молодое поколение историей, проект запустили в необычном формате – Instagram-сериал. Кстати, снимали его во Львове.