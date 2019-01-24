Селин Дион не смогла сдержать слез на показе Valentino: трогательное видео

50-летняя популярная певица Селин Дион, которая привлекла внимание на Неделе моды в Париже тем, что появилась на публике в компании 34-летнего танцовщика Пепе Муньоса, 23 января стала гостьей показа знаменитого бренда Valentino Haute Couture весна-лето 2019.

Так, на шоу от Valentino Селин также пришла в сопровождении танцовщика, который моложе ее на 16 лет.

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Для выхода певица подготовила роскошный образ из пастельных оттенков, сделав акцент только на сумке вишневого оттенка и такого же цвета туфлях на невысоких падборах.



Селин Дион / Getty Images

Во время показа знаменитость расплакалась. Папарацци успели сфотографировать этот трогательный момент.

Селин Дион не удержала слез на показе Valentino: смотрите видео



Селин Дион и Пепе Муньос / Getty Images



Селин Дион / Getty Images



Селин Дион и Пепе Муньос / Getty Images