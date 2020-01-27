Селин Дион продемонстрировала свою физическую форму: эффектное видео

Известная канадская исполнительница Селин Дион не перестает удивлять фанатов своим внешним видом. В 51 год звезда выглядит потрясающе. Поражает также великолепная физическая форма певицы.

На днях звезда поделилась с подписчиками в инстаграме видео, где садится на продольный шпагат. Гибкость исполнительницы ошеломила ее поклонников.

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Селин прокомментировала публикацию и отметила, что обожает в выходные заниматься стретчингом. 51-летняя звезда позирует на видео без макияжа, а волосы собрала в хвостик. Надела Дион белый гольф и черные спортивные штаны.

Селин Дион часто демонстрирует свою стройную фигуру, надевая обтягивающие концертные наряды и позируя в изящных фотосессиях. Также певица иногда публикует на инстаграм-странице фотографии с тренировок.