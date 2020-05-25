Семье Ким Кардашян и Канье Уэста – 6 лет: самые романтичные фото пары

Американские супруги-миллионеры Ким Кардашьян и Канье Уэст 24 мая праздновали 6 годовщину брака. За прожитые вместе годы супруги родили и воспитали 4 детей, пережили немало семейных неурядиц, но в конце концов стали знаковыми в США. Как пара поздравляла друг друга – читайте в материале.

На инстаграм-странице Ким Кардашян, которая насчитывает 170 миллионов подписчиков, 24 мая появилась публикация, на которые блогер нежно поздравляет своего любимого с днем, когда они поженились. Именно в этот день в 2014 году пара сыграла пышную свадьбу, на которой навсегда соединила свои судьбы и сердца.

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Шесть лет остались позади, вместе до самого конца,

– тронула в заметке Ким.

К публикации звезда прикрепила несколько нежных фотографий, на которых она целует своего избранника.

В инстаграм-сторис Ким также прикрепила несколько фото со дня их свадьбы.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Известно, что пара начала встречаться еще в апреле 2012 года, а уже в декабре того же года объявила, что ждет ребенка. В 2013 году у Ким и Канье родилась старшая дочь Норт, а в 2014 году пара сыграла роскошную свадьбу. Признаться известный рэпер решил перед этим на арендованном стадионе AT&T Park в Сан-Франциско, куда также пригласил всю семью Кардашян-Дженнер. В течение шести следующих лет у супругов родились на свет еще трое детей – сын Сейнт (2015) от Ким, и дочка Чикаго (2018) и сын Псалм (2019) от суррогатной матери.

Кроме счастливого брака в семье также было немало неурядиц: Канье Уэст неоднократно обращался к специалистам из-за свого психического здоровья; Ким часто была недовольна сексуальной жизнью с мужем; на карантине в 2020 году она не выдержала напряжения с четырьмя детьми и оставила их на Канье, пока сама уехала отдыхать от рутины. Несмотря на это супруги находят решение в конфликтных ситуациях и продолжают радовать фанатов милыми фотографиями.