Семейные выходы: Анджелина Джоли показала два стильных образа на прогулке с детьми

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.gettyimages.com

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая наконец выяснила все вопросы касательно опеки с отцом своих детей Брэдом Питтом, редко появляется на публичных мероприятиях и красных дорожках. Однако звезда часто проводит время со своими детьми, с которыми попадает в объективы папарацци.

На днях Анджелина прогулялась в Лос-Анджелесе с 10-летней Вивьен. Джоли улыбалась все время и держала дочь за руку.

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Для выхода актриса надела традиционный для нее total black образ, примерив черные джинсы, over-size блузку с кружевным воротником и кардиган в тон. Ее look завершили туфли на низком каблуке и солнцезащитные очки.

 

 

 

Можна припустити, що весь свій вільний час Анджеліна Джолі проводить з дітьми. Пізніше акторка відправилася на шопінг зі своїм старшим сином 15-річним Паксом. 

Цього разу зірка приміряла темний тренч, який поєднала з класичною білою сорочкою і чорними штанами. Завершили образ чорні човники.

 

 

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Теги: Звездные мамы LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли
Источник: LifeStyle 24
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