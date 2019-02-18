Семейные выходы: Анджелина Джоли показала два стильных образа на прогулке с детьми

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая наконец выяснила все вопросы касательно опеки с отцом своих детей Брэдом Питтом, редко появляется на публичных мероприятиях и красных дорожках. Однако звезда часто проводит время со своими детьми, с которыми попадает в объективы папарацци.

На днях Анджелина прогулялась в Лос-Анджелесе с 10-летней Вивьен. Джоли улыбалась все время и держала дочь за руку.

Читайте также: Анджелина Джоли впервые за 2 года увиделась с Брэдом Питтом, – СМИ

Для выхода актриса надела традиционный для нее total black образ, примерив черные джинсы, over-size блузку с кружевным воротником и кардиган в тон. Ее look завершили туфли на низком каблуке и солнцезащитные очки.

Можна припустити, що весь свій вільний час Анджеліна Джолі проводить з дітьми. Пізніше акторка відправилася на шопінг зі своїм старшим сином 15-річним Паксом.

Цього разу зірка приміряла темний тренч, який поєднала з класичною білою сорочкою і чорними штанами. Завершили образ чорні човники.