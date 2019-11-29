Семейный праздник США: как звезды отметили День благодарения

Знаменитости радостно делились на страницах социальных сетей своими кулинарными способностями и уютными семейными фото. Так, они выражали благодарность родным и желали всем любви, добра и достатка.

С Днем благодарения связано много традиций, которые американцы пристально берегут. В этот день все члены семьи должны сходить в церковь, а после службы собраться за одним столом, на котором непременно будут индейка, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы. Звезды тоже не упустили возможности похвастаться семейным вечером и даже архивными фотографиями.

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Риз Уизерспун

Американская оскароносная актриса и продюсер опубликовала фото в роскошном доме за сервированным праздничным столом. Он не был заставлен многочисленными блюдами. Вместо этого звезда украсила его голубовато-белыми цветочными композициями.

Благодарность – это когда кто-то другой готовит, пока ты открываешь вино... Счастливого Дня благодарения, общество! Благодарна за мою веселую, благосклонную общину,

– поздравила с праздником Риз Уизерспун.



Риз Уизерспун на День благодарения / Instagram /@reesewitherspoon

Виктория Бекхэм

Британская певица и модельер провела этот день в кругу семьи. 45-летняя знаменитость поделилась снимком со звездным мужем-футболистом Дэвидом Бекхэмом и их детьми: тремя сыновьями и дочкой. Судя по всему, семейство готовилось к этому особому торжеству, ведь они были одеты совсем не по-домашнему: роскошные костюмы и вечерние платья.

С Днем благодарения всех, кто отмечает сегодня и поцелуи от нас для каждого,

– прокомментировала трогательный кадр Виктория Бекхэм.



Семья Бекхэмов в День благодарения / Instagram /@victoriabeckham

Дженнифер Лопес

Певица и актриса тронула серией фотографий, на которых вместе с дочками и мужем бейсболистом Алексом Родригесом готовит праздничный ужин. Этот процесс принес семье не только пользу, но и удовольствие. Приготовление превратилось в своеобразное развлечение, во время которого семья смеялась и помогала друг другу.

Донателла Версаче

Итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace поделилась забавным образом. В День благодарения праздничная индейка – главное блюдо торжества, была не только на столе в доме Донателлы Версаче. Она надела забавные домашние тапочки в виде запеченных индеек.

Как видите, я не всегда на каблуках,

– пошутила знаменитость.



Донателла Версаче / Instagram /@donatella_versace

Сара Джессика Паркер

Американская актриса поделилась фото своего праздничного стола. На нем было множество блюд: салаты, пирог, картофель и, безусловно, индейка, которую семья готовила к подаче на стол.

Будьте сытыми, окруженные любимыми людьми, которые вас любят, и много желающих оказать поддержку. Счастливого Дня благодарения,

– поздравила звезда.



Праздничный стол Сары Джессики Паркер / Instagram /@sarahjessicaparker

Дженнифер Энистон

Американская актриса собрала друзей в своем доме на День благодарения. Она решила удивить своего друга комика и телеведущего Джимми Киммела особым блюдом. Для кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо энчилада.

Хиллари Клинтон

Экс-первая леди США поделилась в сети архивной фотографией с дочерью, писательницей Челси и мужем, 42 президентом США Биллом Клинтоном. В комментарии Хиллари отметила, что этот праздник один из самых любимых для их семьи.

День благодарения – один из моих любимых праздников. Независимо от того, откуда мы или наши предки, миллионы американцев сегодня соберутся вместе, чтобы отломить кусок хлеба. Это замечательное напоминание, что наша страна является и местом, и идеей, где каждый может найти дом, чтобы чувствовать себя свободно. Желаю вам замечательного и вкусного празднования со всеми любимыми людьми,

– обратилась политик.



Семья Хиллари Клинтон / Instagram /@hillaryclinton